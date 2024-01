Gobernador de Córdoba advierte sobre posible renuncia a la Junta Directiva de Urrá

Montería

En el marco de la reciente reunión de la Cruzada por Tarifas Justas, realizada en la ciudad de Cartagena, el gobernador de Córdoba Erasmo Zuleta Bechara, se refirió a la propuesta de cesión de acciones que solicitó a los gobernadores de la región Caribe.

De acuerdo con el mandatario, se acordó presentar una propuesta de crear un equipo regional para pedirle al Gobierno Nacional que le traslade parte de acciones de Urrá y Gecelca al Caribe colombiano, quedando claro que Córdoba por ser el territorio donde tienen presencia estas empresas, debía tener una participación diferencial.

“Vamos a esperar qué respuesta nos da el Gobierno Nacional frente a esta propuesta y a ver qué avanzamos, porque si al fin y al cabo, el departamento de Córdoba no obtiene un beneficio real, más que estar en una junta directiva de una empresa pública que explota nuestros recursos hídricos para generar energía y no recibe ningún beneficio, es mejor renunciar porque de nada nos sirve estar en una empresa en papeles y que no represente ningún beneficio para la gente del departamento”, dijo Zuleta Bechara.

El mandatario resaltó que, actualmente el Gobierno Nacional tiene el 99.9% de la Central Hidroeléctrica Urrá, representado por el Ministerio de Hacienda, mientras que los departamentos del Caribe colombiano solo contarían con una participación del 0.001%.

Hidroeléctrica Urrá. Foto: prensa Gobernación de Córdoba. Ampliar

- El mandatario también alertó sobre un posible racionamiento eléctrico en el Caribe colombiano:

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, pidió a los mandatarios presentes en el encuentro realizado en la ciudad de Cartagena, solicitar al Gobierno Nacional una ampliación de los topes en la generación de las hidroeléctricas, establecidos en la resolución 701028 de 2023 de la CREG, que hoy se traduciría en un aumento de tarifas para los usuarios.

“Propongo que los gobernadores del Caribe y los alcaldes, no solamente pidamos una ampliación de estos topes, sino que solicitemos una medida cautelar y, si es el caso, demandemos esta resolución de la CREG”, dijo Zuleta Bechara.

El mandatario explicó que “con esta resolución, como ya las generadoras tienen un tope, en su desespero por despachar a tope, lo que eso puede generar no es solo un aumento tarifario, sino también un aumento en gasto y disminución de los embalses; lo cual puede generar un racionamiento, para que lo tengamos en cuenta”.

“Hoy la gente está esperando acciones concretas. Establezcamos una agenda desde la RAP Caribe para que la transición energética y la autosostenibilidad no sean un discurso, sino que realmente sea una realidad para el Caribe”, agregó Zuleta Bechara.