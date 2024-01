Gobierno y oposición venezolana seguirán negociando en medio de “retrocesos”

Este sábado, 28 de enero, las delegaciones del Gobierno Maduro y de la oposición venezolana se pronunciaron luego de conocerse la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de ratificar la inhabilitación, por 15 años, de la candidata presidencial opositora, María Corina Machado.

El punto coincidente en ambas delegaciones es que seguirán sentados en la mesa mediada por Noruega.

También reconocieron la necesidad de “avanzar” en temas como el cronograma electoral, (pues aún no hay fecha para la elección presidencial), y el establecimiento de la Comisión de Verificación de los Acuerdos, que no se ha instalado “porque no se han podido poner de acuerdo para designar dos nombres”, de acuerdo a lo que explicó Gerardo Blyde, jefe de la delegación opositora.

Los puntos discordantes no son menores

Pese a la ratificación de la inhabilitación de Machado, para la delegación opositora ella es la candidata presidencial.

Blyde cuestionó cómo se llevó a cabo el procedimiento en el Máximo Tribunal, impidiéndole el derecho a la defensa a Machado y al dirigente político Henrique Capriles, según dijo.

Además, reconoció que el “retroceso” en la mesa de negociación viene creciendo y recordó las últimas decisiones del Gobierno venezolano al detener a jefes de campaña regionales de Machado y señalar a la oposición de estar involucrada en “planes violentos” de los cuales desmarcó tanto a la delegación como a Machado.

“Este acuerdo está siendo violado de manera parcial”, dijo Blyde.

Asimismo, el jefe negociador opositor hizo un llamado a la comunidad internacional y, en especial, al presidente Gustavo Petro.

“Usted nos ha dicho que está comprometido con este proceso”, dijo Blyde, recordando además que Petro llegó a la presidencia de Colombia gracias a una decisión de la CIDH ante su inhabilitación.

#NoticiaW | El jefe de la delegación opositora venezolana indicó que han mantenido conversaciones con el presidente Petro.



Blyde también negó que la delegación pidiera sanciones y descartó que la negociación entre el Gobierno venezolano y Estados Unidos reste importancia a la que se lleva a cabo entre la oposición y el Gobierno de Maduro.

Por su parte, la delegación de Gobierno (que en esta oportunidad tuvo de vocero al gobernador Héctor Rodríguez y no al jefe negociador, Jorge Rodríguez) dejó claro que para ellos, “es cosa juzgada” la inhabilitación de Machado.

“Quienes no cumplen con la ley no pueden ser candidatos”, dijo Héctor Rodríguez, agregando que en las conversaciones con la oposición, “jamás se habló de un candidato en particular”.

En relación a Estados Unidos, dijo que “fueron llevados a una trampa” por parte de “sectores de la oposición”, reiterando que están dispuestos a seguir dialogando con la administración de Joe Biden.