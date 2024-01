Incendios en los cerros orientales de Bogotá están controlados: alcalde Galán

Tras una semana de esfuerzos intensivos para sofocar los incendios que azotaron los cerros orientales de Bogotá, el alcalde mayor, Carlos Fernando Galán, anunció desde el Puesto de Mando Unificado en el cerro El Cable que la conflagración ha sido controlada.

“Podemos afirmar que el incendio en el cerro El Cable está controlado. Ahora bien, no significa que no tenga puntos calientes, inclusive algunos focos que son especies de islas que hay en zonas que bien ya se quemaron o tienen una ronda hídrica, pero no generan riesgo de que se expanda el incendio”, expresó el alcalde.

Durante la rueda de prensa, el mandatario agradeció el esfuerzo de 281 personas de los organismos de socorro y el apoyo aéreo de nueve aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana, la Policía Nacional y empresas privadas.

“Estuvieron operando siete helicópteros; dos de la Fuerza Aérea, dos de la Policía y tres de empresas privadas, así como dos aviones de la Policía Nacional. Tuvimos nueve aeronaves con un total de 144 descargas en el cerro El Cable que fueron muy importantes para controlar el incendio”, destacó el Alcalde Mayor, quien también informó sobre la detección de un punto caliente en la quebrada La Vieja, controlado con tres descargas de helicópteros.

Además, se confirmó que las instituciones académicas cercanas al área de emergencia volverán a la presencialidad el lunes 29 de enero. “Tuvimos dos etapas en las que fueron a la virtualidad siete colegios, el jueves, y cuatro el viernes; pero mañana estarán todos en presencialidad”, insistió el Alcalde Mayor.

En cuanto al origen de los incendios, Galán compartió un avance de la investigación de la Unidad de Investigación de Incendios del Cuerpo de Bomberos de Bogotá. “En el caso de la quebrada La Vieja, el incendio se originó por una fogata que se propagó a la cobertura vegetal; en el caso del cerro El Cable, se inició por una botella de vidrio y el impacto que tuvo el sol”, informó Galán, subrayando la importancia de no dejar basuras y botellas en los cerros.

A pesar de la mejora en la calidad del aire, el alcalde señaló que la ‘Alerta Fase 1′ se mantiene en el suroccidente de la ciudad. Por último, indicó que en aproximadamente seis meses se iniciará el proceso de restauración en los cerros orientales, identificando polígonos afectados y convocando a una comisión de expertos con el apoyo del Jardín Botánico.