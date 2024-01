“Gobierno debe cumplir decisiones de la Procuraduría”: Pedro Suárez, del Pacto Histórico

Pese a haber sido suspendido por la Procuraduría General de la Nación, el canciller Álvaro Leyva sigue despachando desde el Palacio de San Carlos, hecho que ha producido un enorme revuelo político en el país.

La W consultó a congresistas de distintos sectores políticos, incluido el Pacto Histórico, y todos coinciden en que más allá de estar o no de acuerdo con la medida, el ministro debe acatarla y apartarse del cargo.

Para la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, el Gobierno debe respetar las decisiones de los órganos de control y, si no hay ningún recurso por interponer, el único camino es que se cumpla de inmediato la suspensión.

“Desconozco si en unas normas nuevas de derecho disciplinario habrá ahora un efecto suspensivo con la consulta. Lo que preocupa es que en Colombia va quedando la idea de que hay funcionarios y ciudadanos por encima de la ley. Esto es sumamente grave y ojalá pues haya una razón jurídica que lo sustente porque de lo contrario estaríamos hablando casi que hay una subversión del orden constitucional”, dijo.

Entre tanto, desde Alianza Verde, el senador Ariel Ávila señaló que aunque no se comparta la suspensión, el Gobierno envía un mal mensaje al no cumplirla.

“La información que yo tengo es que la sala de consulta no suspende la decisión que hay. Desde el primer momento me manifesté en que lo de la procuradora era terrible, la forma como está haciendo politiquería y sus miradas selectivas, pero ya hay una decisión y el que es el canciller no tendría por qué estar todavía en funciones; es que es muy mal mensaje frente a decisiones de diferentes instituciones que hay que cumplirlas y él tiene que salir y acudir a todas las instancias que él crea que tiene que acudir, incluso una tutela puede hacerlo, pero no debería estar en funciones, eso es muy mal mensaje para el país”, puntualizó.

Finalmente, el representante Gabriel Becerra, del Pacto Histórico, coincidió con esa teoría y manifestó que el Gobierno debe hacer caso, lo cual no iría en contravía de la presunción de inocencia.

“Sin la menor duda el Gobierno Nacional debe cumplir las decisiones de la Procuraduría. Lo que se debe verificar previamente es la existencia de algún tipo de recurso en relación con una suspensión, que no es una sanción sino es una medida cautelar, es decir, hasta este momento se mantiene la presunción de inocencia hasta cuando sea formalmente sancionado y, sobre todo, si ya se surtieron todas las notificaciones. Estando en firme, el Gobierno Nacional debe cumplir esa suspensión que le ha impuesto una autoridad competente como lo es la Procuraduría”, concluyó.