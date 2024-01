Pereira también desistió de fichar al arquero venezolano Wuilker Faríñez

Wuilker Faríñez. (Photo by Sylvain Lefevre/Getty Images) / Sylvain Lefevre

El Deportivo Pereira también desistió de fichar al portero venezolano Wuilker Faríñez al considerar que “médicamente” no está en las mejores condiciones, como ya lo hizo semanas antes el Atlético Nacional.

“Se le hicieron una pruebas esperando con la mejor intención que las superara pero médicamente no fue posible. No estaba para tener minutos y no pudo ingresar al club en este momento”, afirmó este martes el médico del club, Camilo Lopera, en una conferencia de prensa.

Le puede interesar Video: El colombiano Daniel Muñoz es nuevo jugador del Crystal Palace

Faríñez, que estuvo lesionado prácticamente todo 2023 y salió este mes como agente libre del Lens francés, sigue buscando equipo luego de que tampoco pasara los exámenes médicos en el Atlético Nacional y de que el Millonarios, club en el que ya jugó entre 2018 y 2020, tanteara su contratación pero también desistiera de concretarla.

En junio de 2022, Faríñez sufrió una lesión de ligamento de la rodilla izquierda durante un entrenamiento de la selección venezolana en la ciudad española de Cartagena, tres días antes de un amistoso con Arabia Saudí.

El guardameta, de 25 años, salió al corte de un centro en busca del balón cuando sufrió un desequilibrio que le hizo caer aparatosamente con todo el peso de su cuerpo sobre la pierna izquierda, por lo que tuvo que ser operado.

En enero del año pasado tuvo que ser operado por segunda vez para acelerar su recuperación y ahora está cerca de ponerse a punto para volver a jugar.