Polémica entre concejal del CD y administración de Claudia López por Línea 2 del metro

El concejal del Centro Democrático, Daniel Briceño, reveló una carta del Banco Interamericano de Desarrollo a la administración de la exalcaldesa Claudia López en la que se advierte de un posible conflicto de intereses entre 3 de las empresas precalificadas por ser parte de la misma y empresa estatal China, la comisión de supervisión y administración de activos estatales del Consejo de Estado de la República popular de China.

Según el concejal, las empresas CRRC (Hong Kong) Co LIMITED SUCURSAL COLOMBIA; CHINA HARBOUR ENGINEERING COMPANY LIMITED; CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORPORATION INTERNATIONAL INVESTMENT CO. LTD que son de diferentes consorcios pertenecientes a la misma compañía estatal China por lo que sería el mismo oferente participando 3 veces en el proceso licitatorio.

El concejal Briceño también aseguró que en una carta de la administración anterior, se pediría a esta entidad financiera internacional que se mantengan estas alertas bajo reserva.

Sin embargo, fuentes de la administración de la exalcaldesa Claudia López desmintieron esta última información asegurando que el BID, en su primera misiva fue la entidad que pidió dejar el proceso bajo reserva hasta obtener los resultados de las pesquisas, como en efecto dice de forma textual la primera misiva y fue la alcaldía de López la entidad que solicitó que se hicieran públicos estos documentos para cumplir con la normativa vigente como queda expuesto en este fragmento de la carta.

Además, según la administración pasada el comité evaluador que es una entidad independiente de la empresa Metro de Bogotá, dio concepto de idoneidad de los 3 consorcios en cuestión argumentando que las empresas mencionadas son independientes y tiene autonomía financiera y administrativa, por lo que lo habría el conflicto de interés expuesto no existiría.

Para la administración de la exalcaldesa López, el comité evaluador verificó cada una de las solicitudes y el cumplimiento de los requisitos formales y de calificación. Adicionalmente, verificó los requisitos de elegibilidad, incluyendo la nacionalidad, la ausencia de conflicto de intereses, y la no elegibilidad por parte de la Banca Multilateral.

También confirmaron que, en caso de ser entidad propiedad del gobierno, se cumplen con las condiciones establecidas en la subcláusula 4.5 de la sección I del DP (Documento de precalificación). Además, se destacó que no han sido excluidos de participar en este tipo de procesos según la ley colombiana o una resolución de las Naciones Unidas. Finalmente, se aseguró que el origen de los materiales, equipos y servicios es elegible en los términos del DP.