Sería sano: Bolívar sobre petición de Procuraduría de acabar con viajes de primera dama

A propósito de la petición de la Procuraduría General de la Nación a la Presidencia de la República de acabar con los viajes de la primera dama, Verónica Alcocer, por no ser servidora pública y quien, además, no puede recibir viáticos, en Sigue La W el exsenador Gustavo Bolívar se pronunció sobre la propuesta.

Al respecto, Bolívar señaló que la propuesta del ente de control “sería sana para que cesen los comentarios”.

“Creo que ella misma estaría de acuerdo porque esa figura no tiene un asidero jurídico, no está reglamentada. Obviamente la primera dama no puede ser tampoco un florero si ella no lo quiere ser”.

Señaló que, pese a que la primera dama desea estar activa en la política internacional, tendría que ser servidora pública. “Yo no vería con malos ojos esa propuesta”, puntualizó el excandidato a la Alcaldía de Bogotá.

Cabe resaltar que el Ministerio Público le pidió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en medio de un proceso que estudia el magistrado Luis Manuel Lasso en el que evalúa acabar los costosos viajes de Alcocer y su comitiva, que le dé la razón a la demanda, debido a que no es una funcionaria pública y no puede seguir realizando este tipo de viajes.