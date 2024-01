MinAgricultura expide resolución que permite pesca incidental de tiburones y rayas

El Ministerio de Agricultura publicó una resolución en la que autoriza que 15 especies de tiburones y rayas marinas en Colombia sean consideradas como recursos pesqueros, pese a que esos animales tenían medidas de protección y conservación.

La Resolución 0119 de 2024 que fue firmada por la directora general de la Autoridad Nacional de Agricultura y Pesca (Aunap), Karen Elena Mejía Piñeres, en la que se especifican cuáles serán los parámetros para la pesca artesanal de estos animales.

Sandra bessudo, fundadora de la Fundación Malpelo y Otros Ecosistemas Marinos aseguró en La W que " es el sector pesquero, el que está sacando los tiburones y las rayas, los usan para sus faenas y la sacan bajo la modalidad o bajo lo que conocemos como pesca incidental que es lo autoriza el gobierno con este resolución”.

Además la ambientalista señaló hay unas pesquerías con capturas insostenibles de tiburones “principalmente por embarcaciones industriales y semiindustriales mal llamadas en Colombia artesanales entonces al abrir la puerta de estas 15 especies, pues cuando nosotros ya hacemos los análisis, lo que estamos viendo es que todas estas especies corresponden más o menos al 98% de las capturas de la pesca incidental y muchas de ellas no son capturas por parte de la pequeña pesca artesanal, sino por la flota industrial”.

Sin embargo, Mónica Mosquera, representante nacional de los pescadores artesanales, señaló en La W que la pesca artesanal en el Pacífico está satanizada “hay que cuidar la biodiversidad pero eso no quiere decir que tenemos que pasar por encima de unas prácticas ancestrales ni por encima de la cultura de las comunidades, porque es que esto no fue concretado así” aseguró.

Según la pescadora en el Pacífico no hay embarcaciones industriales “aquí en el Pacífico no se reúnen las características empezando por allí segundo. Sí hay unas flotas mayores, escala un poco más de escala que la artesanal, pero no son industriales”. Además aseguró que en la región hay una línea larga de aprovechamiento de la especie incidental “el ejercicio que hemos hecho a nivel nacional a través de marchas a través de de audiencias lo hemos documentado entonces yo quiero sí partir primero por eso, porque es que estamos estamos acusando algo que no es así”.

Por su parte la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica aseguró que la resolución no autoriza la pesca de tiburones y rayas en Colombia, que lo que se está planteando es reglamentar la captura incidental de tiburones y rayas marinas con seguimiento y control, garantizando el derecho humano a la alimentación de 66 mil familias costeras cuyo sustento deriva del ejercicio de la pesca. La pesca dirigida de tiburones y rayas marinas, así como su comercialización internacional sigue estando prohibida.

Finalmente, la ministra explicó que esta pesca incidental significa que, si un pescador por accidente captura una raya o un tiburón, podrá usarlo para consumo más no para la venta o comercialización y que la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) junto con otras autoridades deberán encargarse de esa vigilancia.