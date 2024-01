¿Qué pasa en el cerebro durante la menstruación? Neurólogo explica

El ciclo menstrual en las mujeres afecta directamente su cerebro de formas positivas y negativas, pues hormonas como los estrógenos, la progesterona y la testosterona mantienen fuertes oleadas que acaban desordenando el estado de animo e incluso su autoestima, alterando la química del cerebro.

Para hablar sobre cómo influyen estos días en el cerebro de las mujeres, el neurólogo Leonardo Bello pasó por los micrófonos de Salud y Algo Más.

“Es muy difícil comprender estos cambios cuando se presentan, y es por cómo las emociones fluctúan en estas situaciones (…) El volumen del cerebro no se ve alterado durante la menstruación”, dijo.

Según un estudio compartido por la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), el aumento en niveles de estrógenos durante el ciclo menstrual propicia la liberación de endorfinas, de allí que cuando bajen el estado de ánimo de la mujer esté bajo o difícil, pues estas hormonas son las que se relacionan al bienestar emocional de la mujer, de allí incluso que los primeros días de la menstruación vengan acompañados de felicidad y energía.

¿Hay manera de calmar el cerebro?

Cuando los niveles de estrógenos bajan, la mujer se siente irritable e impulsiva, por lo que en cuanto a si se puede manejar, el experto aseguró que “se pueden cambiar los efectos manteniendo buenos ciclos de sueño, de hidratación, evitar el consumo de comida chatarra y mantener una actividad física regular”, dijo.

Finalmente, recomendó la meditación, que es un mecanismo efectivo para controlar el cerebro por aquellos días donde es difícil su manejo.

Escuche la entrevista completa en Salud y Algo Más: