El gobierno israelí no ha proporcionado a la ONU pruebas escritas de acusaciones a UNRWA

El gobierno israelí no ha proporcionado a la ONU hasta el momento información escrita sobre las acusaciones que implican a doce miembros de su agencia para los refugiados palestinos (UNRWA) en los ataques terroristas del pasado 7 de octubre.

En su rueda de prensa diaria, el portavoz del secretario general, Stéphane Dujarric, dijo hoy que la ONU ha pedido específicamente las pruebas que incriminan a esos doce agentes, pero no las ha recibido.

“Nuestros colegas de UNRWA han pedido la información escrita (...) y no ha sido entregada todavía”, dijo Dujarric, que emplazó al gobierno israelí a explicar por qué no entregaban esa información tan sensible.

Hasta el momento, la ONU ha abierto una investigación y, de modo preventivo, ha despedido a nueve de los presuntos implicados; otro de ellos está muerto y sobre los dos restantes, trata de confirmar su identidad.

La investigación sobre el caso abierta por el departamento de Asuntos Internos de la ONU podría arrojar resultados en un plazo de dos a tres semanas, según dijo ayer el secretario general António Guterres a los participantes en una reunión con los países donantes de la UNRWA (institución que se financia exclusivamente con aportaciones de los estados miembros), dijeron a EFE fuentes presentes en la reunión.

Las acusaciones de Israel han motivado que 18 países -entre ellos EEUU, Japón, Alemania y Francia- hayan anunciado que suspenden sus fondos para la UNRWA, y si no revierten esa decisión, la agencia quedará sin fondos antes de que termine el mes de febrero, dijo ayer Dujarric.