Hay machismo, primera dama no se puede mandar al rincón por ser ‘esposa de’: Cecilia López

La controversia llegó a un duro cruce de mensajes entre el presidente Gustavo Petro y el exmandatario Iván Duque, sobre el rol y los viajes de sus esposas Verónica Alcocer y María Juliana Ramírez, respectivamente, en su rol como primeras damas. Esto, tras el pronunciamiento de la Procuraduría General de la Nación de acabar con los viajes de la primera dama actual, argumentando que al no ser servidora pública, no puede recibir viáticos.

Cecilia López, exministra de Agricultura, se refirió a este debate y habló sobre: ¿Cuál es la función de una primera dama?, ¿llegó la hora de revisar esta figura?

“Tal vez puede ser ignorancia, pero yo no he visto un debate tan pobre como el que hacemos en Colombia sobre la primera dama. No, no lo he visto como le digo, lo mejor es porque no he estado cerca lo suficiente otros Gobiernos, pero aquí sí me parece que es una expresión todavía de una sociedad que no tiene claro cuáles son los valores. Yo me pregunto, cuántas personas que están atacando a Verónica Alcocer, estuvieron atacando a la esposa de Iván Duque y a otras no, no se han planteado que hoy hay en la Presidencia una mujer muy distinta, una mujer que tiene vida propia, una mujer que ha estudiado, que ha trabajado, una mujer que sí tienen un cargo importante antes de que su marido sea presidente, entonces que las archivan, eso es frustrar a una mujer, pero si traemos el terreno al debate del hombre como pareja, va a ver usted que se van a aceptar muchas cosas que si solo lo dejamos en que las esposas del presidente o la del compañero o la compañera, del presidente solamente es mujer”, aseguró Cecilia Alvarez.

La exministra reconoció que hay una dificultad actual porque la primera dama no tiene ni siquiera un cargo dentro de la estructura del Estado ni recibe sueldo.

“No hay normas, no se sabe qué puede hacer o qué no puede hacer (...) Valoramos el debate, el tema es reconocer que estamos en un mundo distinto, que no solamente las mujeres de hoy ‘son las esposas del presidente’. Esto hay que sacarlo del ataque personal. El tema es: aceptemos que esas mujeres que son activas y profesionales no se pueden mandar al rincón por el hecho de que su esposo sea profesional y sea el presidente”, afirmó López.

Puntualizó que “en vez de estar atacando a la una y la otra (primeras damas de Colombia), se debe abrir el debate: ¿cuál es el perfil de la mujer que acompaña al presidente? Una sociedad que todavía no tiene claro cuáles son los valores. No se han planteado que hoy hay una mujer muy distinta en la Presidencia: una mujer que ha estudiado y trabajado”.

Cecilia López aseguró que el papel y la labor de la primera dama no debe estar inherente a solo lo social o las mujeres sino que “debe depender de su habilidad y a lo que pueda contribuir”.

Vea la entrevista en Sigue La W: