Doctor disfraza a niños de superhéroes para reducir el miedo y ansiedad a las cirugías

En redes sociales se hizo viral un video en el que se ve a un doctor llevando a los niños al quirófano con capas y disfraces de diferentes superhéroes como Batman o Wonder Woman, cientos de internautas compartieron el contenido y aplaudieron la labor de este médico.

En W Fin de Semana Leandro Brandão Guimarães, médico pediatra y protagonista de estos videos, explicó qué lo llevó a implementar este método con sus pacientes.

“Noté que los niños tenían mucha ansiedad y miedo al momento de ingresar al quirófano y se ponen a llorar. Esto nunca me gustó, prefería entrar yo mismo con los niños, pero aún así los niños lloraban. En una ocasión conocí a una niña de 2 años que no paraba de llorar y me juré que esto no volvería a ocurrir, así que se me ocurrió pedir disfraces de superhéroes al hospital, inventé juegos y funcionó”, aseguró.

Señaló que desde que realiza esto con los pacientes, ha notado que se reduce la ansiedad en los niños al momento de entrar al quirófano.

Escuche la entrevista completa: