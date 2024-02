Hay discurso político peligroso que quiere martirizar al gobierno Petro: Daniel Palacios

El presidente Gustavo Petro advirtió que el saliente fiscal general, Francisco Barbosa, está provocando una ruptura institucional por sus decisiones sin precedentes en contra del jefe de Estado. ¿Qué está ocurriendo? En Sigue La W debate el representante a la Cámara del Pacto Histórico Gabriel Becerra y el exministro del Interior Daniel Palacios.

Palacios, quien fue ministro del Interior durante el gobierno de Iván Duque, afirmó que es preocupante que el presidente interprete la ley y las funciones de las instituciones de acuerdo con su conveniencia.

“Es de mucha gravedad el trino que el presidente de la República sacó hablando de ruptura institucional, calificar a la Fiscalía General de la Nación como una entidad prácticamente permeada por la mafia, en donde sin duda alguna antepone que la acción de la Fiscalía lo que busca es tumbarlo del poder. A mí me preocupa mucho cuando un mandatario entiende que la Constitución y la ley es el cumplimiento de la Constitución y la ley es a conveniencia, ¿qué quiere decir? cuando me incomoda o cuando se hace algo con lo que no estoy de acuerdo, entonces inmediatamente sale a cuestionar la integridad no solamente de quienes lideran esas instituciones, sino también, inclusive, su existencia”, afirmó.

El exministro aseguró que el presidente Petro está replicando un discurso peligroso que busca martirizar su gobierno, interpretando la ley y la actuación de las instituciones a conveniencia.

“Una ruptura institucional es grave cuando, por ejemplo, vemos que la Procuraduría General de la Nación, en uso de sus facultades constitucionales y legales, suspende al Canciller y el gobierno nacional hace caso omiso (…). Al final y en cierta manera es una presión indebida también a la Corte para que elija fiscal y cumpla a la velocidad y al paso que el presidente quiera, la elección de una terna”, aseguró Palacios.

“Yo creo que aquí hay un discurso político peligroso, un discurso político que quiere llevar a martirizar al Gobierno Nacional cuando la historia de Colombia está plagada de muchos de estos ejemplos. Hablar de que la Fiscalía General o que el Consejo Nacional Electoral o la misma Comisión de acusaciones no ha investigado situaciones de financiación de las campañas electorales, sería mentirle al país. Hay que recordar lo que pasó en la campaña presidencial de Ernesto Samper. Hay que recordar lo que pasó en una misma campaña de Juan Manuel Santos, con Roberto Prieto, quien también fue investigado. Lo mismo pasó en la campaña presidencial de Iván duque, en donde el CNE, la Fiscalía y la Comisión de Acusaciones adelantaron investigaciones”, aseguró Palacios.