Maduro actúa desesperadamente porque su derrota sería mayúscula: María Corina Machado

María Corina Machado fue la ganadora de las primarias en octubre del año pasado con más del 90% de los votos. Con más de 2 millones de votos se convirtió en la abanderada de la oposición para las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo este 2024.

No obstante, el pasado 26 de enero, el Tribunal Supremo de Justicia ratificó la inhabilitación de la candidata por 15 años, lo que ha generado cuestionamientos desde varios sectores por el futuro de Venezuela.

En La W, la dirigente política se refirió, entre otros temas, a la liberación de Alex Saab y el acuerdo de Barbados al que llegó el Gobierno de Estados Unidos con el Gobierno venezolano.

Cabe resaltar que, a cambio de la libertad de Saab, Venezuela se comprometió a excarcelar a 36 personas, incluidos 12 ciudadanos estadounidenses. Así las cosas, Machado señaló que estos temas son esenciales para que pueda haber una transición política en Venezuela.

“Lo fundamental es que el régimen firmó el acuerdo de Barbados y se comprometió a llevar a cabo un proceso electoral competitivo para llevar a elecciones libres y limpias. En el acuerdo dice que los venezolanos tienen derecho de escoger a su candidato por el mecanismo que prefieran, y que será un proceso sin represión, con libertad de expresión y movimiento, para que cada ciudadano pueda ejercer su derecho al voto”, explicó

En cuanto a la inhabilidad, manifestó que el régimen no solo recae en ella, sino en millones de venezolanos que participaron en la gesta cívica de las primarias.

“Ellos pretenden impedir que escojamos al presidente que nos dé la gana”, añadió.

Posición del presidente Gustavo Petro

El presidente de Colombia no se ha pronunciado sobre la inhabilidad de Machado, sin embargo, una delegación de Estados Unidos en Bogotá le pidió al mandatario que ayude en uno de los temas cruciales para la región: la democracia en Venezuela y que intervenga para que se respete dicho acuerdo de Barbados.

“No entiendo por qué no ha habido una posición más firme, pero creo que no hay persona que pueda estar más interesado en una solución pacífica al conflicto que vive Venezuela y que esto ocurra a través de una democracia por la vía de las elecciones presidenciales, que el presidente de Colombia”, aseguró.

En la misma línea añadió: “Lo que está ocurriendo en Venezuela tiene un impacto directo y creciente en la estabilidad, paz y prosperidad de Colombia. El desenlace que tenga este año en Venezuela tendrá varios escenarios. Todos los temas que se pueden estar discutiendo en el ámbito político se agravan o se resuelven. La presión desestabilizadora en las fronteras, el amparo a las actividades del ELN en el territorio como socios que son de Maduro, crisis energética, tema migratorio y el narcotráfico”.

“Si Maduro arrebata e impide, por punta de represión que se expresen constitucionalmente la voz de los venezolanos, podríamos ver una ola migratoria más grande de la que hemos visto, sería devastador”, dijo la dirigente de la oposición.

Sanciones de Estados Unidos al petróleo

Estados Unidos anunció que no renovará las licencias al petróleo y el gas que había concedido a Venezuela a cambio de una apertura democrática del país. El Gobierno estadounidense dio un plazo para que la Administración de Maduro se retracte del veto a Machado para las elecciones, sin embargo, las decisiones del mandatario llevaron al Departamento de Estado a señalar que la tregua entre ambos países estaba en juego.

Teniendo en cuenta dichas sanciones, el panorama económico en Venezuela podría tener consecuencias. “Maduro está actuando desesperadamente porque sabe que en una elección presidencial le gano abrumadoramente, su derrota sería mayúscula. Entonces actúa con miedo y comete errores, porque está deslegitimando aún más su posición y generando reacciones como el de el Gobierno de Estados Unidos, porque al final se firmó un acuerdo, una de las partes cumplió y la otra no”.

“Venezuela está hoy en el último lugar en Estado de Derecho en el mundo, ¿realmente van a invertir en un país donde no hay Estado de Derecho? ¿Dónde no se respetan los contratos, donde cambian las leyes todo el tiempo, donde la propiedad privada no vale? Cualquier inversionista en esas condiciones no invertirá”, puntualizó.