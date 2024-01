¿Por qué el Gobierno colombiano no ha rechazado inhabilidad contra María Corina Machado?

Han pasado cinco días desde que fue ratificada la inhabilidad contra María Corina Machado, que se origina en una sanción de la Contraloría de Venezuela dejándola por fuera de la contienda electoral en ese país y el Gobierno colombiano sigue guardando silencio.

Distintos sectores políticos han rechazado la ausencia de un pronunciamiento por parte del presidente Gustavo Petro o de la Cancillería, pues consideran que está en riesgo la democracia del vecino país.

Los representantes Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, y Juan Carlos Wills, del Centro Democrático, pasaron por los micrófonos de La W para expresar sus opiniones sobre el tema.

Ocampo aseguró que no comparte el uso de tribunales administrativos o judiciales para afectar derechos políticos de quienes piensan distinto, sea donde sea.

“Nosotros no somos partidarios de eso, yo espero que en Venezuela haya elecciones libres, al Pacto Histórico le gustan las elecciones libres, no es un problema sólo de afinidad ideológica, es un tema derechos políticos y nos parece terrible que aquí en Latinoamérica se sigan utilizando los tribunales de justicia para poder ganar elecciones y apretar a los contradictores”, precisó.

Asimismo, el congresista del Pacto Histórico señaló que el Gobierno no ha dicho nada frente a la inhabilidad por un asunto de prudencia, pues asegura que busca jugar un rol de “mediador” y no de “opinador”.

“Yo creería que está tratando de buscar canales diplomáticos para que en vez de hacer un llamado público haya un llamado entre países, entre los canales que han venido utilizando, para tratar de restablecer la democracia en Venezuela o restablecer los mecanismos democráticos o aquí al menos todo el mundo pueda participar de las elecciones. Yo creo que están buscando canales, mecanismos internos para hacerlo, antes de hacer un pronunciamiento público”, dijo.

Frente a ese tema, el representante Juan Carlos Wills llamó la atención y aseguró que no comparte esa apreciación de Ocampo, pues la prudencia, afirma, no es la principal característica del gobierno actual.

“La naturaleza de este gobierno evidentemente no es la prudencia así que no creo yo que sea la prudencia que están utilizando para este caso. Lo que sí veo es que no están defendiendo la democracia en Venezuela, no están saliendo a buscar la protección de la democracia y el restablecimiento de la democracia en Venezuela, donde están cercenando el derecho a la oposición de hacer un ejercicio democrático electoral y yo creo que el gobierno sí está demorado, quedado”, manifestó.

Finalmente, el representante conservador indicó que se debe usar el mismo rasero para rechazar los asuntos en los que se ponga en riesgo la democracia, independientemente de la afinidad ideológica.

“He visto muchas declaraciones del presidente Petro donde está diciendo que aquí las instituciones judiciales están golpeando al gobierno nacional, dando un montón de declaraciones y tratando de debilitar un poco la institucionalidad judicial y cuando pasa con el país vecino hay un silencio absoluto, que a uno realmente le parece inexplicable, no hay justificación. Hay que decirlo y no solamente cuando son sus aliados a nivel internacional sino también cuando están perjudicados los que hoy están en la oposición, como en algún momento este gobierno ejerció la posición”, concluyó.