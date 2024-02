Constructores advierten parálisis en principales obras del país por Presupuesto Nacional

Desde la Cámara Colombiana de la Infraestructura se expuso la inmensa preocupación que hay en el sector frente al decreto de liquidación presupuestal para el presente año, donde aseguró que “los yerros del decreto de Liquidación del Presupuesto asignado al sector transporte, pone en jaque proyectos estratégicos para la nación”.

El gremio explicó que “de los $502 billones aprobados en el Presupuesto General de la Nación, $16,7 billones corresponden al sector transporte. De esa partida, $13,6 billones fueron asignados a inversión en proyectos concesionados y de obra pública”.

Agregando que “la CCI ve con gran preocupación que, en el decreto de liquidación de presupuesto del año 2024, el Gobierno Nacional omite la desagregación de $12,5 billones de pesos (parte de los ya mencionados $13,6 billones) para asegurar los recursos de inversión de los proyectos a cargo del Invı́as y de la ANI, lo cual está paralizando el funcionamiento de estas entidades y la ejecución de las obras a su cargo. Lo anterior, resulta aún más preocupante, si se tiene en cuenta que de esta manera se violenta lo dispuesto en la Ley Estatutaria de Presupuesto. Es la primera vez en la historia del país que tal situación se presenta”.

Por el lado de las vigencias futuras, los constructores se mostraron sorprendidos ante recientes declaraciones del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en las que expresó que “que el pago de las vigencias futuras no se realizaría de acuerdo con los contratos suscritos, sino en función de decisiones discrecionales relacionadas con el avance de la ejecución física de los proyectos”.

Así las cosas, se expuso que la no expedición del Decreto de liquidación ha llevado a que la parálisis ya se sienta en varios programas del Instituto Nacional de Vías como el mantenimiento rutinario de todas las vías nacionales no concesionadas, lo cual ha dejado sin trabajo a 2.600 microempresarios, cuyos contratos tuvieron que ser suspendidos desde el 31 de enero de este año, porque no es posible adicionar los contratos.

También se expuso que “el Invı́as no puede licitar el mantenimiento periódico de todas las carreteras nacionales no concesionadas porque no cuenta con los Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP), requisito indispensable para abrir las licitaciones. Esta situación podría llevar a suspender el tránsito por importantes corredores viales, como el cruce por el túnel de La Línea, cuyo contrato vence el próximo mes de marzo. En ese caso, el túnel tendría que cerrarse”.

La cuestión se profundiza aún más cuando la CCI analiza que los proyectos en ejecución de programas denominados ‘Legalidad y reactivación’, al no poder el Invı́as expedir los registros presupuestales del año 2024, por 2 billones de pesos, causaría la suspensión de todas las obras por la imposibilidad de su pago, como está ocurriendo con las actas de las intervenciones realizadas en enero de este año.