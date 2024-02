Piden renuncia al secretario de Cultura de Medellín que reconocía ignorar temas culturales

No se han cumplido dos meses de la nueva Alcaldía de Medellín y ya se ejecutó la primera salida en la administración.

El alcalde Federico Gutiérrez le pidió la renuncia a su secretario de Cultura, Manuel Córdoba, luego de unas declaraciones en las que el ahora exfuncionario reconocía su ignorancia en “algunos temas culturales”.

En su pronunciamiento frente a un auditorio en la Universidad de Antioquia, Córdoba aseguró que “‘Fico’ fue el que me dijo ‘Manuelito, hacete ahí, resolveme ese chicharrón tan berraco, yo sé que a veces no tenés ni idea de temas culturales’ (sic)”.

Durante su intervención, Córdoba también expresó que, con la garantía que le daba haber ganado las elecciones, “me fascina darme el lujo de decir que soy paracaidista y que me fascina el vallenato porque yo sé que por eso no me van a bajar”.

Estas declaraciones se produjeron pese a que, como el mismo Córdoba reconoció, no tenía idea de ciertos temas como “qué es un registro o qué es una biblioteca”.

Ante esto. el alcalde, Federico Gutiérrez desmintió al funcionario, a quien le pidió la renuncia y aseguró en su cuenta de X (antes Twitter) que “cuando le ofrecí ser el secretario, le expresé la responsabilidad que sentía con el sector cultural de Medellín que viene tan aporreado”.

En respuesta, Manuel Córdoba dijo: “Ofrezco disculpas al alcalde Fico por mis desafortunadas declaraciones y ofrezco disculpas a la ciudad de Medellín y al sector”.