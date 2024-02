Denuncian cursos exprés para aprender a hacer cirugías plásticas

En redes sociales se están promocionando cursos internacionales con descuentos para llevar a cabo procedimientos como lipoescultura, lipoinjerto glúteo, entre otros más de carácter médico.

Llama la atención que estos espacios son promovidos por una entidad llamada Asociación Colombiana de Medicina y Cirugía Estética, organización que, según varias fuentes, no es reconocida en el país por el gremio de cirujanos plásticos.

Ampliar

En diálogo con Sigue La W, la doctora Lina Triana, presidenta de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica y Estética ISAPS, aseguró que no conoce a la entidad que está promocionando estos cursos “esta sociedad no pertenece a las sociedades científicas”.

Triana advierte que estos cursos de fin de semana no dan la experiencia necesaria para realizar estos procedimientos, “es importante tener en cuenta que si vamos a hablar de educación formal en nuestro país, esta se ofrece en las universidades con un pénsum profesional”.

La doctora Triana aclara que en Colombia solo se encuentran reguladas dos especialidades médicas: Anestesiología y Radiología.

“Las otras especialidades médicas en nuestro país no están reguladas ante la ley colombiana, eso quiere decir que no hay una ley que diga, por ejemplo, que los cardiólogos son quienes deben hacer los trasplantes de corazón, así como no existe una ley que diga que solo los cirujanos plásticos pueden hacer una lipoescultura”, estas exigencias sólo se piden cuando los médicos van a ingresara trabajar en el sistema de salud colombiano.

Finalmente, recomienda que, como prevención, cuando un paciente se vaya a realizar una cirugía “revisen en cada Secretaría de Salud, municipal y departamental, para saber si su médico está registrado; y lo segundo es revisar en el ReTHUS (Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud) si esa persona tiene tarjeta profesional como cirujano plástico”.

Conozca los detalles en Sigue La W: