Diputados en Bolívar respaldan reforma a la salud, “pulpos van tras el dinero”

Cartagena

El proyecto de reforma a la salud sigue sumando adeptos en Bolívar, desde la Asamblea Departamental se dio un espaldarazo ante el respaldo que el Gobierno Nacional le daría a la red pública hospitalaria ante la crisis que enfrenta por el retraso de los pagos por parte de las EPS.

El diputado bolivarense José García Turbay fue claro en advertir que al Hospital Universitario del Caribe se le adeudan millonarios recursos, que se deben invertir para fortalecer su buen funcionamiento; además instó al Gobierno Nacional a girar directamente a la red pública los recursos, ante la deuda de las EPS, para no condenar financieramente a una crisis toda la red pública hospitalaria que sostiene la salud de las personas más necesitadas del país.

“En la reforma a la salud que se presentó en el Congreso hay muchos puntos favorables para la gente, pero no son favorables para los comerciantes de la salud. El día que nosotros convirtamos la salud en un derecho y un servicio público verdadero, ese día no va a tener nunca problemas ningún hospital de la red pública; lo que pasa es que hay unos pulpos que van detrás de esas cuantiosas sumas y eso lo sabemos aquí todos, sabemos quienes son los dueños, quienes la dirigen y qué es lo que hacen”, dijo el diputado García Turbay.

Añadió, “en esas artimañas sucias esta la de quebrar la red pública hospitalaria para que surjan sus empresas; condenarla financieramente en la demora de los pagos para que el servicio sea pésimo y el mismo usuario, bajo una actitud engañosa, sea el critico de la red pública para ellos sacar pecho y apoderarse de ese mercado”.

Rodrigo Arzuza, gerente del Hospital Universitario del Caribe, explicó el año pasado no contaron (lastimosamente) con un alcalde que les diera el apoyo con situaciones administrativas, que les permitiera mejorar las finanzas del hospital.

“Estamos trabajando y haciendo un equipo para lograr los resultados que se quieren, tengo la certeza que con ese equipo entre el gobierno departamental y municipal como Hospital Universitario del Caribe (HUC) podamos contar por primera vez en la historia con el pago de la estampilla pro Hospital Universitario del Caribe, creada por ordenanza y que desafortunadamente el grueso de los recursos, que lo debe de hacer el Distrito de Cartagena, en años anteriores no se ha hecho”, expresó el gerente.

Explicó, “por ejemplo en el año 2022, el presupuesto fue de $2.8 billones, sólo $2.2 era de inversiones el 1% son $22 mil millones; este año el presupuesto es $3.4 billones y $2.6 billones es inversión, el 1% serían $26 mil millones. El Distrito de Cartagena, por medio de la fiducia, solo en los últimos años nos ha consignado $2.300 millones, que es $350 millones aproximadamente mensual; irrisorio para los recursos que manejan inversión en la contratación, de conformidad con lo que la norma establece, que fue creada los diputados”.

“Sí lo hacen los descentralizados, pero el Distrito de Cartagena no lo está realizando y eso representa unos recursos por más de $50 mil millones”, dijo Rodrigo Arzuza.

Además sostuvo que, a parte de no recibir el pago de las de deudas que tiene el Distrito, el Departamento y las EPS, no han recibido el pago de la estampilla pro Hospital Universitario del Caribe que fue creada mediante ordenanza en la Asamblea.

“La estampilla pro Hospital Universitario del Caribe el 100% no es nuestra, el 20% es para el fondo de pensiones de la gobernación de Bolívar, recursos que son importante para poder sanear las finanzas del departamento. Este es un llamado y un acompañamiento que le pido a todos los diputados para poder remar para el mismo lado”, indicó el gerente del HUC.

El diputado García Turbay pidió a la Asamblea acompañar al Hospital para rescatar las sumas cuantiosas que le adeudan las EPS, el Distrito y el Departamento. Señaló que no es posible que los entes territoriales adeuden más de $25 mil millones de pesos, entre Cartagena, Bolívar, Sucre y Córdoba.

Donde el 92% de los usuarios que se atienden son de Cartagena, “el Distrito adeuda $9.200 millones; que nuestro departamento, por medio de la Secretaría de Salud, deba $13 mil millones no debería estar pasando”.

El Hospital Universitario del Caribe (HUC) tiene una atención enfocada para adultos, en la medida en que le aprueben el proyecto de dotación de pediatría habilitarían la especialidad de 10 a 17 años.

En el centro asistencial se tiene habilitado todo lo relacionado con procedimientos quirúrgicos; consulta externa; la institución cuenta con especialidades de mediana y alta complejidad; todo lo relacionado con servicios de apoyo, diagnóstico y terapéutico; imágenes; laboratorio; cuenta con una buena infraestructura de rehabilitación física, una de las mejores de la región.

“Una vez el Ministerio de Salud nos logre aprobar el proyecto de hemodinamia nosotros lo estaríamos aperturando el quinto piso, adicional estaríamos aperturando pediatría; a futuro queremos trabajar neurofisiología, hematología, para nosotros seguir garantizando la mediana y alta complejidad en nuestra institución”, sostuvo el gerente Rodrigo Arzuza.

Puntualizó, “todo esto lo hacemos posible con los recursos de la estampilla; una vez entren estos recursos por parte del Distrito de Cartagena, que son significativos, podríamos nosotros no solamente sanear todas las cuentas que tenemos por pagar sino tener los recursos suficientes para hacer estas inversiones”.

Sobre la estampilla Pro Hospital Universitario del Caribe el diputado aseguró que, se hizo para recaudar $6 mil millones anualmente. José García Turbay señaló que ningún municipio está haciendo el recaudo y si lo hacen no han hecho los traslados correspondientes al departamento.

“Quien hace el control de la estampilla como tal es la Contraloría Departamental, he venido desde hace mucho años esta información, el grueso de la estampilla Pro Hospital Universitario del Caribe está en Cartagena. En su momento me senté con el jefe de recaudo del departamento y le decía si el Distrito no cumple, si tenemos las herramientas para poder determinar y recaudar”, respondió el gerente del Hospital.

Enfatizó, “hagamos exigible y seguimiento a ese articulo 11 de la ordenanza 018 para que podamos nosotros contar con las herramientas, porque si un Distrito, un municipio y sus descentralizados no os pagan la estampilla como ente territorial el Departamento de Bolívar puede determinarlo y llegar hasta última estancia que es el embargo”.

El diputado óscar León fue enfático en decir que en Colombia se requiere una reforma, ante las deudas sugirió hacer solicitud de cobro directo ante la Superintendencia de Salud.

Rodrigo Arzuza, gerente del Hospital Universitario del Caribe, señaló que hay EPS que se han declarado en insolvencia. Además explicó que, en el departamento de Bolívar la población del régimen subsidiado es de 1´700 mil, del régimen contributivo 700 mil; en Cartagena el subsidiado es de 680 mil y el contributivo 558 mil.

“Pido el acompañamiento para que conjuntamente con la entidad territorial y departamental se haga el seguimiento de que las EPS cumplan con lo que esta en la 1122 del 2007″, manifestó el gerente.

Hizo un llamado sacar adelante toda la red pública, “todos merecemos tener el flujo de recursos para sacar adelante nuestras instituciones, lo público hay que amarlo, quererlo, respetarlo y hay que darle lo mejor de sí”.