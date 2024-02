Yo me “robé” la canción: Gilberto Santa Rosa sobre ‘Que alguien me diga’

El cantante Gilberto Santa Rosa, conocido como ‘El Caballero de la Salsa’, habló con W Fin de Semana sobre su carrera de más de cuatro décadas, en la cual se ha consolidado como un ícono de la música latina y un maestro de la salsa.

En la entrevista, el cantante contó la curiosa historia detrás de dos de sus canciones más exitosas: ‘Que alguien me diga’, escrita por Ómar Alfanno y ‘Perdóname’, escrita por Jorge Luis Piloto.

‘Que alguien me diga’ inicialmente no fue escrita para él, sino para Son By Four: “Yo digo de broma, pero un poco en serio, que yo me “robé” la canción. No era para mí y me apropié de ella”.

Según recuerda, todo ocurrió en una reunión de amigos: “Por una indiscreción de un amigo en común, yo me enteré de la canción. Pero cuando Ómar (Alfanno) me entregó mi canción, no era ‘Que alguien me diga’, era otra. Yo reclamé, ‘¿qué pasó con esa canción?’ y Alfanno me sacó de la reunión y me dijo: ‘Mira, Gilberto, esa canción no es para ti, es para los muchachos de Son By Four’”.

Sin embargo, una vez regresaron a la reunión, Santa Rosa pidió escuchar la canción a pesar de no grabarla: “Cuando sonaron los primeros acordes de la canción, yo me levanté, agarré el CD (…) desde los primeros acordes, ya se escuchaba a Gilberto Santa Rosa cantando”.

Posteriormente, habló sobre la materialización de la canción ‘Perdóname’, pues esta nació prácticamente por accidente: “Cuando me la mostraron, aún no tenía letra, solo era el estribillo (…) dije: diga lo que diga la canción, dámela a mí porque necesito grabar un disco nuevo”, recordó.

Una vez comenzó a grabarla, en el estudio se le ocurrió la improvisación al final.

“Estando en vivo, hubo un accidente musical: los músicos no sabían cómo terminaba la canción. Me dijeron: ‘sigue improvisando mientras nosotros nos ponemos de acuerdo’”, agregó.