Gilberto Santa Rosa en W Fin de Semana: su carrera, sus proyectos y su visita a Colombia

En W Fin de Semana, el cantante puertorriqueño Gilberto Santa Rosa, conocido como ‘El Caballero de la Salsa’, habló a propósito de su presentación en el Movistar Arena de Bogotá el próximo sábado 24 de febrero.

Sobre su regreso a los escenarios del país, Santa Rosa aseguró que “siempre que hablan de Colombia, para mí es buena noticia y buena vibra, así que gracias por ello”.

En cuanto a qué pueden esperar sus fanáticos de este concierto, el salsero anticipó: “Vamos a tener una mezcla de muchas cosas: tenemos los boleros que se han convertido en mi repertorio regular y tendremos una carta de cosas nuevas que nos gusta presentar para que la gente sepa que tenemos proyectos nuevos y seguimos vigentes”.

Por eso, el cantante aseguró que habrá una ”orquesta espectacular, con una energía bonita”.

¿Cuándo comenzó todo?

Al conversar sobre su carrera de más de cuatro décadas, en la cual se ha consolidado como un ícono de la música latina y un maestro de la salsa, Santa Rosa habló acerca de ese primer éxito con el que logró llegar a los corazones de sus fanáticos y catapultarse al a fama.

Según el artista, todo comenzó en el año 1989: “Yo venía de otra tradición musical, pero me encontré con que tenía que buscar un abujo dentro de todo lo que estaba pasando. Para la época, hubo un movimiento interesante y uno de los primeros proyectos que se escucharon en esta onda de salsa romántica fue ‘Noche caliente’. No era una orquesta como tal, (pero) tuvo mucho éxito y empezó a cambiar un poco el gusto de la gente”.

En ese momento, recordó el artista, muchos jóvenes (incluyéndolo a él) quisieron tener carreras como solistas: “Yo estaba buscando un tipo de canción con la que yo pudiera hacer lo que me gusta, que es improvisar y todo el asunto de la salsa. Pero como yo de niño comencé cantando boleros, me gustaba la canción romántica”.

Así fue como encontró su camino: “La primera canción que lo cambió todo, en Puerto Rico sobre todo, fue ‘Tú’, una versión que le hice a una canción de Juan Luis Guerra. La grabé en el año 89, el disco se llamó ‘De amor y salsa’”.

Sin embargo, el maestro recuerda que no estuvo libre de dificultades: “Antes se grababa una vez al año, entonces el dueño de la compañía me dijo: ‘Ese disco no va para ningún lado, entonces ve al estudio lo más pronto posible porque no creo que pase nada’”.

Posteriormente, cuando pasó a la disquera Sony y en la década de los 90, Santa Rosa comenzó su nueva historia que lo condujo a la fama internacional: “Ahí empieza toda esa pléyade de canciones importantes con Jorge Luis Piloto y Ómar Alfanno. Ese vínculo con ellos dos fue muy beneficioso para mí”.

Las canciones y el romance

En cuanto al origen de aquellas canciones románticas que caracterizan a su repertorio, Santa Rosa aseguró: “Tengo, modestia aparte, buen tiro para las canciones porque puedo cantarlas (…) he tenido la suerte de escoger la canción correcta. Yo decía que los compositores y yo somos especialistas en corazones rotos, sería preguntar en qué situación estaban ellos”.

Además, el artista confirmó que sí se encuentra interesado en seguir cantando boleros: “Siempre que voy a hacer un disco, busco una canción y cuando llego a ella, es la que me motiva a hacer todo lo demás. Se convierte casi que en el centro del disco o la producción musical, porque sobre esa base me voy a mover. El periodo de búsqueda puede ser muy corto o largo, dependiendo de cómo viene el material”.

De hecho, el maestro reveló que hace apenas unos días atrás recibió una canción del cantautor cubano Francisco Céspedes: “Me envió un bolero que yo entiendo que es lo que estoy buscando (…) desde que la recibí, en seguida sentí que es la canción que necesito para construir un proyecto. Me voy a tardar un poquito, pero el bolero se convirtió en un compañero para mí y ha sido parte de mi vida”.

En cuanto al espíritu de sus canciones y si estas permiten sentir un poco más, el músico aseguró que “las canciones son como las películas”, ya que “encuentras una buena canción que tenga un mensaje interesante y, aunque no tenga nada que ver contigo, te va a emocionar”.

Incluso, agregó que hay un fenómeno latinoamericano en el que “nos encanta sufrir por amor”, ya que “podemos estar muy contentos, pero tenemos una conducta masoquista, somos adictos al dolor pero no necesariamente siempre nos sentimos así”.

¿Qué le hace falta?

En cuanto a qué le hace falta, el artista aseguró que su lista de colaboraciones pendientes es “larguísima”.

“Conozco gente muy conocida y famosa, y otra gente que apenas está comenzando y yo digo:’wow, este proyecto está bueno como para hacer algo’”, sostuvo.

¿Qué necesita para lograrlo?: “A mí lo que me hace falta es tiempo para manejar todas esas ideas e inquietudes”.

En ese sentido, agregó: “Soy un hombre agradecido y llevo muchos años haciendo esto, que era lo que yo quería hacer y todavía puedo (…) cuando yo empecé en esta carrera, me dijeron que ‘sentirse realizado’ no gustaba, porque daba la impresión de que finalizó algo, pero yo sí me siento realizado por todo lo que he logrado”.

‘Que alguien me diga’ y ‘Perdóname’

El artista también se refirió a dos de sus canciones más exitosas: ‘Que alguien me diga’, escrita por Ómar Alfanno y ‘Perdóname’, escrita por Jorge Luis Piloto.

‘Que alguien me diga’ inicialmente no fue escrita para él, sino para Son By Four: “Yo digo de broma, pero un poco en serio, que yo me “robé” la canción. No era para mí y me apropié de ella”.

Según recuerda, todo ocurrió en una reunión de amigos: “Por una indiscreción de un amigo en común, yo me enteré de la canción. Pero cuando Ómar (Alfanno) me entregó mi canción, no era ‘Que alguien me diga’, era otra. Yo reclamé, ‘¿qué pasó con esa canción?’ y Alfanno me sacó de la reunión y me dijo: ‘Mira, Gilberto, esa canción no es para ti, es para los muchachos de Son By Four’”.

Sin embargo, una vez regresaron a la reunión, Santa Rosa pidió escuchar la canción a pesar de no grabarla: “Cuando sonaron los primeros acordes de la canción, yo me levanté, agarré el CD (…) desde los primeros acordes, ya se escuchaba a Gilberto Santa Rosa cantando”.

Posteriormente, habló sobre la materialización de la canción ‘Perdóname’, pues esta nació prácticamente por accidente: “Cuando me la mostraron, aún no tenía letra, solo era el estribillo (…) dije: diga lo que diga la canción, dámela a mí porque necesito grabar un disco nuevo”, recordó.

Una vez comenzó a grabarla, en el estudio se le ocurrió la improvisación al final.

“Estando en vivo, hubo un accidente musical: los músicos no sabían cómo terminaba la canción. Me dijeron: ‘sigue improvisando mientras nosotros nos ponemos de acuerdo’”, agregó.