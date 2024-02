Corte, elija fiscal o cuéntenos qué es lo que pasa: Rodrigo Uprimny

En diálogo con Sigue La W, el abogado constitucionalista y exdirector de Dejusticia, Rodrigo Uprimny, aseguró que la actual Corte Suprema de Justicia se está demorando tres veces más de lo habitual de sus antecesoras.

“Esta Corte se está demorando tres veces más que el promedio para elegir fiscal, si fuera el periodo de la Corte ‘lenta’, si fuera la Corte más rápida de los primeros fiscales sería 5 veces más. Yo hago las cuentas desde que la Corte recibe la terna. Para la elección de Barbosa por ejemplo hubo dos meses de demora, el presidente Iván Duque se demoró seis meses en presentar la terna tras la renuncia de Néstor Humberto Martínez”, aseguró.

Uprimny explicó que antes de la crisis de 2009 y 2010, las Cortes habían sido diligentes en la elección de fiscal.

“Exceptuando el momento de crisis muy fuerte en 2009-2010 cuando la Corte no decidió sobre las ternas por el agudo conflicto que había entre la Corte y el presidente Álvaro Uribe, dadas las interceptaciones ilegales, de haberlos acusado de terrorismo y porque el presidente presentó muchos problemas; salvo ese periodo, esta Corte se ha demorado muchísimo más que las anteriores Cortes desde que le fue presentada la terna definitiva por parte del presidente Gustavo Petro”, enfatizó.

El abogado constitucionalista advirtió que la Corte actual lleva 145 días sin elegir fiscal general, algo sin precedentes en el alto tribunal.

“Hay poca transparencia en algunos procesos, como en la elección de magistrados, fiscales y todas las elecciones que realizan las Cortes porque se ha impuesto una tesis que a mí me parece discutible y es que el voto de los magistrados en esas elecciones es secreto. Esta es una autoridad ejerciendo un poder de electoral (...) Dadas las tensiones institucionales que estamos viviendo tan desafortunadas, y dado que tenemos una fiscal encargada cuestionada, sería deseable que la Corte dijera, el país está esperando una elección de fiscal, llevamos 145 días desde que nos presentaron la terna, ya se venció el periodo del fiscal Barbosa”, afirmó Rodrigo Uprimny.

¿Se politizó la Corte en la elección del fiscal?

Rodrigo Uprimny aseguró que desconoce las razones por las que la Corte no ha elegido el reemplazo de Francisco Barbosa.

“No sé qué está pasando, de pronto la Corte siguió una inercia y a pesar de que la terna se la habían presentado mucho antes (...) me parece un error, no veo por qué no podía estar electa la fiscal cuando el periodo de Barbosa terminara. En eso soy agnóstico, no sé qué es lo que está pasando, por eso le digo a la Corte: decida o cuéntenos qué es lo que pasa. Lo que no puede ser es que sigamos con esa dilación simplemente con argumentos burocráticos y del voto secreto. Sería desafortunado que dijeran nuevamente ‘no otra vez no pudimos alcanzar las mayorías’, esa no es una actitud responsable de parte de la Corte Suprema de Justicia en un momento en el que se enfrentan unas tensiones agudas en el país”, dijo el profesor Uprimny.

El abogado constitucionalista reconoció que no se puede negar que algunos magistrados han tenido familiares en altos cargos de los entes de control, lo que podría dejar maniatados y con conflicto de intereses a los togados y sus votaciones.

“Ese tipo de intercambio de favores han ocurrido. Por ejemplo, nosotros demandamos la elección de Ordoñez porque se dio un intercambio de favores, la Corte Suprema lo ternaba y Ordóñez había nombrado a familiares en altos cargos de la Procuraduría. No sé si en este momento ocurre, pero como la elección se mantiene secreta, uno no sabe quiénes están votando en blanco (...) Corte, decida o cuéntenos qué es lo que pasa”, insistió Rodrigo Uprimny.

