“EPS fueron las que entregaron la información para informe”: Contralor a Acemi

La Contraloría respondió a las críticas que han surgido por el informe que emitió sobre la situación financiera de las EPS, en el cual revela que solo cinco cumplen con todos los requisitos para operar.

El contralor, Carlos Mario Zuluaga, respondió que las cifras las entregaron las mismas EPS.

También le dijo a Acemi, que representa a las EPS, que tendrían que decir cuál es la que señalan como imprecisa para tomar las medidas necesarias por falsedad en documento.

“A Acemi tres mensajes. El primero de ellos, la Contraloría, produce sus informes de manera independiente. Si ellos tienen que cuestionar algo, a la Contraloría nos tienen que indicar cuál información de la que dijimos es imprecisa, que además se base en la información registrada por ella, para nosotros poder tomar las medidas judiciales que sean necesarias por falsedad en documento. Segundo, a quien tiene que preguntarle por la superintendencia si hay una inconsistencia o no, es directamente a ellos. Y lo tercero, nosotros hemos creado todas las mesas de trabajo para construir y producir esta información”.

“Ahora, si hay un incumplimiento de ley y de requisitos que establece la ley, no puede ser el órgano de control el responsable de que ACEMI, que representa las EPS, esté defendiendo un informe que lo que dice es, la ley establece que las EPS para operar deben hacer A, B y C. Si eso no es lo que nos gusta a los colombianos porque nos parece injusto, porque está fuera de contexto o porque no obedece a una realidad del sector, pues cambiemos la ley. Pero la Contraloría, todo lo que hace y sus pronunciamientos están basados en las leyes que se encuentran vigentes”, afirmó el contralor Carlos Mario Zuluaga.

De este modo, afirmó que ya se habían dado mesas de trabajo para construir la información y que si las EPS están incumpliendo la ley, la Contraloría no es responsable.