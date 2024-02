Tropas por la Vigésima Séptima Brigada de Selva del Ejército Nacional, de manera conjunta con la Armada, ubicaron 250 artefactos explosivos improvisados en la vereda Medio Afán, zona rural del municipio de Mocoa, en el departamento del Putumayo, zona de injerencia de la estructura Comandos de Frontera de las disidencias de las Farc, Segunda Marquetalia.

“Así mismo, y en atención a las denuncias de la comunidad de la vereda Villa Catalina La Torre, en Puerto Guzmán, Putumayo, tropas del Comando Operativo de Estabilización y Consolidación Júpiter llegaron hasta el lugar para verificar la situación, hallando y destruyendo seis minas antipersona y tres granadas de 40 milímetros en la escuela rural mixta sede La Torre, colocando en riesgo la integridad de niños, niñas y adolescentes del sector, vulnerando los derechos humanos e infringiendo el derecho internacional humanitario”, dijo el Ejército.

“Este tipo de artefactos explosivos están prohibidos por los cuatro convenios de Ginebra, en su artículo tercero común, también afecta el principio de distinción militar contemplado en el Derecho Internacional Humanitario, al no distinguir entre los combatientes y no combatientes, como lo es la población civil, en particular los menores de edad que reciben clases en la escuela veredal”.

De igual manera, sobre el área general de Puerto Guzmán, se han localizado y destruido dos estructuras campamentarias las cuales servían como de refugio para los integrantes estos grupos armados que delinquen esta parte del país.

“Con este esfuerzo operacional protégenos a la población civil y debilitamos las capacidades de estas estructuras que pretenden intimidar a la comunidad. Nuestro compromiso es continuar desarrollando operaciones conjuntas, coordinadas e interinstitucionales que permitan la estabilidad del territorio”.

Desactivan artefactos explosivos de la Segunda Marquetalia ubicados en escuela de Putumayo. Foto: Suministrada. Ampliar

