Me acosó un delegado del presidente: candidata a la Corporación Autónoma de Santander CAS

El 15 de febrero de este 2024 se realizó la elección del director de la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS y el ganador de este proceso fue el señor Raúl Duran Parra. A propósito de esto, una de las candidatas a la dirección de la Corporación denunció en Sigue La W que fue víctima de acoso por parte del representante de la Presidencia y durante todo este proceso de elección no hizo más que acosarla sexualmente y debido a que ella no cedió a sus pretensiones, no recibió el apoyo del Gobierno Nacional.

Se trata de la ingeniera ambiental María Luisa Álvarez, una reconocida líder del departamento que inició su campaña hace algunos meses para aspirar a la dirección de esta entidad ambiental, pues cumplía con todos los requisitos necesarios para ocupar dicho cargo.

En dialogo con este medio, Álvarez denunció al señor Fidel Torres Castillo por acoso sexual durante el proceso de elección.

“He sido una persona que he trabajado toda la vida por la defensa de la naturaleza y soy copartidaria de los procesos del Gobierno, los he seguido muy de cerca, vi que esto era una oportunidad para ayudar a construir país, yo sí creo en el objetivo de ‘Potencia mundial de la vida’”, indicó.

Asimismo, relató que el señor Torres la buscó porque ella era un referente ambiental en la región, “me pidió apoyo y lo atendí en mi oficina, se presentó como el delegado de la Presidencia de la República y ahí le dije que yo quería aspirar a la CAS y que me gustaría contar con el apoyo del Gobierno porque era una oportunidad muy grande”.

Añadiendo que “yo he sido seguidora del Gobierno y esperaba que la persona del presidente fuera mi apoyo, porque tenía una de las mejores hojas de vida y lo digo con certeza y seriedad”.

La ingeniera también reveló que una persona del alto gobierno le pidió al funcionario que la apoyara y la acompañara, “pero no de la manera que lo hizo. No puedo callar como mujer, ni como profesional ni como madre.”

“Esta persona empieza a verme con otros ojos, con otros intereses, yo muchas veces le dije respéteme yo soy una ingeniera muy comprometida con el tema, soy una mujer casada, una persona que no tiene ningún interés de sus pretensiones, si me va a poyar no puede ser a cambio de esas pretensiones”, agregó.

En esa misma línea señaló que le “empezó a decir palabras seductoras, invitándome a hoteles, invitándome a viajar con él, una serie de cosas que uno como mujer quisiera que no le pasara, pero desafortunadamente en estos procesos eso sucede (…) sin embargo yo puse esa manifestación ante una persona de orden nacional y le llamaron la atención, pero después de eso empezó a desaparecerse, a no ayudarme ni apoyarme”.

“Una mujer, cuando se siente acosada ya no quiere ni siquiera hablar con la persona, ni le quiere contestar el teléfono, pero yo tenía clarísimo que yo como mujer no me iba a rendir, para mi ver la actitud de esa persona es lamentable porque estaba representando los intereses de un Gobierno, me dijeron que iba a tener el respaldo del presidente”, añadió.

Petición al presidente Gustavo Petro

Por último, Álvarez envió un mensaje al Gobierno Nacional. “Como líder ambiental yo debo protestar y pedirle al presidente Gustavo Petro, a quien admiro por su trabajo, que preste atención cuáles son las personas que lo están representando en las regiones, esto no es fácil como profesional y como mamá no me puedo callar porque me quitaron la oportunidad de construir país”.

En respuesta a esta grave denuncia, el ingeniero Fidel Torres negó que hubiera acusado sexualmente a la ingeniera. Sobre los chats y audios presentados aseguró que es un trato que el normalmente utiliza con las personas cercanas, “es mi forma normal de tratar con cariño, cada cual tiene una manera de interpretar las cosas.”

Finalizó reiterando que las denuncias de Álvarez obedecen a que no quedó como directora de la entidad ambiental.

