Soldados denuncian que llevan varios días sin víveres y a la deriva en Nariño

La W conoció la denuncia de un grupo de soldados que permanecen en zona rural de Tumaco, en el departamento de Nariño, adelantando operaciones militares contra los grupos armados ilegales que delinquen en esa zona del país.

Según señalan los uniformados a este medio, algunos de ellos han revelado que llevan varios días sin víveres y a la deriva.

Uno de los militares que hablaron con La W contó que pertenecen al batallón Badra No. 5: “Estamos en operaciones de estabilidad en el territorio, van ocho días que pasó el abastecimiento y no dan razón en el batallón. Son víveres para 15 días, pero no han llegado, nos ha tocado con yuca o lo que da la tierra”.

Además, otro de los militares añadió que el coronel comandante encargado de la unidad “no pone la cara ni por el radio ni nada, el señor coronel Barahona, del Batallón de despliegue rápido número 5. Somos más de 60″.

Por eso, hizo un llamado angustiante al Ministerio de Defensa y al Ejército Nacional, para que le den pronta solución al tema: “Nosotros estamos poniendo el pecho, lo mínimo es tener las condiciones para hacerlo”.

Sin embargo, tras esta denuncia, el general Carlos Padilla, comandante de la Fuerza de Tarea Hércules, le señaló a La W que la demora se debe al mal tiempo que se registra en la zona.

A pesar de esto, ya se ha abastecido la mitad de la tropa del pacifico nariñense, por lo que se espera que en las próximas horas se pueda finalizar el abastecimiento a todos los hombres.