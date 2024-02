En tres meses inicia exploración del Galeón San José

El ministro cultura, Juan David Correa, anunció que en tres meses y dependiendo las condiciones del mar. iniciará la exploración del Galeón San José en Cartagena.

Correa sostuvo que, invertirán este año $18 mil millones y aclaró que no se extraerá todo lo encontrado al fondo del mar.

“Vamos a ir con el barco, tenemos que meter un brazo robótico, con un robot a 600 metros de profundidad que no se mueva para poder recuperar, dos tres, cinco, muy pocas materialidades que están allí de manera superficial, para entender qué le pasa a esos objetos cuando aparecen en la superficie, en la atmósfera después de haber estado sumergido tres siglos allá abajo”, sostuvo el ministro.

Explicó que, hay un laboratorio destinado para recibir la pequeña extracción que haga la Armada y la DIMAR.

“Los laboratorios están aquí en Cartagena, en la Dirección General Marítima, hay un laboratorio destinado para esto, se va a ir dotando con los recursos que apropiamos este año”, dijo el ministro.

En la capital de Bolívar, Juan David Correa, fue claro en explicar que, no se va a recuperar tesoro, “no hay recuperación de tesoros, son pecios arqueológicos. Es un compex no de recuperación de tesoros, es un compex de trabajo sobre los oceanos, de investigación oceanografica, y de patrimonio cultural sumergido”.

“Aquí no estamos hablando de tesoro, tenemos que vencer esa idea, aquí no estamos ante un tesoro. El tesoro somos nosotros, el tesoro es nuestra historia, es nuestra cultura; el tesoro es lo que hemos construido como sociedad que hoy nos tiene a las puertas de asumir nosotros las posibilidades de ser vanguardia en la investigación científica del mundo”, puntualizó.

Reiteró que harán una exploración científica de carácter insteristitucional, para que los colombianos se apropien de este pecio arqueológico.

“Exploración no intrusiva (....) hoy tenemos los recursos para asegurar que está primera fase se hará; yo mismo me he comprometido a hablar con las autoridades competentes para que empecemos a diseñar la segunda fase que es el próximo año. Se tendrá que ir concibiendo para apropiar más tecnología, dotar mejor los laboratorios, comprar más robot a medida que pase el tiempo”.

“Lo que hay que hacer hoy es comenzar la exploración e ir alzando la cabeza y mirando el horizonte hacia donde vamos, para empezar a apropiar recursos para esto continúe en el año 2025, 2026, y ojalá entreguemos en el 2026 el compex a la nación para que esto quede como un proyecto científico de aquí a 10 o 15 años”.

Además se refirió al plan de manejo arqueológico que tendrá el proyecto de investigación sobre el Galeón San José, uno de los hallazgos más importante de la historia reciente de nuestro país; por el cual, asegura, ha recibido críticas.

Desde Cartagena aseguro que tienen los instrumentos legales, el trabajo interinstitucional, la voluntad política y la transparencia para decirle al país, al mundo y a los críticos que han estado sentados todos los que han querido.

“Un pueblo cara a cara de Bolivia, que son de las minas de potosí de donde provenían estos materiales; el gobierno de España que ha tenido críticas a este proyecto; los críticos de universidad han estado aquí sentado; expertos de Argentina, México, Portugal, Estados Unidos, invitados por nosotros para que conozcan”, expresó el ministro.

El ministro destacó que, esto es un ejemplo para el país de trabajo interinstitucional entre la Armada, Ministerio de Defensa, Ministerio de las Culturas las Artes y los Saberes, Ministerio de la Ciencia, Agencia Jurídica Defensa del Estado, Presidencia de la República.

“Todos estamos unidos en un propósito que es mucho mayor a una idea que se ha querido propagar en el país, que el Galeón San José es un tesoro y no, el Galeón San José es la posibilidad de una misión científica de posibilitar un trabajo interinstitucional que capacite a las nuevas generaciones en la apropiación social del conocimiento a través de la investigación científica”, señaló.

Acotó, “queremos dejar como legado, en este gobierno del cambio, las capacidades para que los niños, niñas y jóvenes colombianos puedan tener elementos de investigación en patrimonio subacuático, una ciencia, un área del conocimiento que no ha sido desarrollado con especial énfasis en el mundo”.

En Cartagena inició la campaña de investigación científica, con un barco de exploración de la DIMAR en mayo, junio, dependiendo de las condiciones del mar.