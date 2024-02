Juan Pablo Raba cuenta cómo fue trabajar con John Cena en ‘Héroe por encargo’

John Cena y Juan Pablo Raba. Foto: (Photo by Alexander Tamargo/Getty Images) / hoto by Dimitrios Kambouris/Getty Images)

El reconocido actor colombiano, Juan Pablo Raba, dialogó con W Fin De Semana a propósito del estreno de la película ‘Héroe por encargo’ que se filmó en Girardot, Cundinamarca, una comedia de acción que protagoniza el luchador de WWE John Cena.

“Es mi segunda participación con Pierre Morel. En un viaje a Colombia, él me llamó de la nada y esa noche me presentó el proyecto”, dijo.

“No me dan muchas oportunidades para hacer comedia, entonces me divirtió mucho”, añadió.

Además, mencionó que aunque la película es americana y sucede en un país imaginario, todo el talento fue colombiano.

Sobre John Cena, mencionó que “es el tipo más tranquilo del universo, un tipo muy profesional, se aleja de todo lo que la gente cree que es”.

Su papel en la película

“Pensamos que nuestro héroe se enfrentará contra el dictador sanguinario, pero se encuentra con una persona totalmente diferente. Venegas busca la forma de que haya paz en su país”, señaló.

‘Héroe por encargo’ llegará a las pantallas el 7 de marzo de 2024.