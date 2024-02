Minería ilegal en la escarpa occidental de Bucaramanga tiene en alerta a la comunidad

Bucaramanga

En máxima preocupación está la comunidad de la escarpa occidental de Bucaramanga por el incremento de la minería ilegal en la zona y que está generando graves afectaciones al medio ambiente.

Larry Sánchez, edil de la Comuna 5 de la ciudad, es uno de los líderes de la zona que ha venido haciendo el llamado a las diferentes autoridades para que le preste atención a la situación que se está presentando allí. “Estuvimos en la zona y nos dimos cuenta de que esta mala práctica está acabando con la escarpa occidental, es aterrador”.

Además, dijo que la escarpa se ha ido desgastando e incluso que las montañas se han ido acabando y el cause de la quebrada que pasa por allí ha cambiado. Señaló también Sánchez que “ya no es minería ancestral como se veía antes sino ahora se trata de grupos ya formados que utilizan maquinaria y elementos químicos para lograr esta práctica”.

El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, señaló que la preocupación que se tiene frente a la minería ilegal es bastante fuerte pues la minería ilegal está fuera de control y está haciendo un daño al medio ambiente.

“Hay estructuras que ya se adueñaron del territorio, entrar a esto ya no es un tema solo ambiental sino de seguridad, hay que entrar con investigación y con policía, lo que está pasando en la escarpa occidental no solo nos demuestra que hay estructuras detrás de ella sino que no les importa el medio ambiente”, puntualizó el mandatario de los bumangueses.

El mandatario fue enfático en decir que detrás de esto no solo hay grupos organizados sino que se está instrumentalizando a personas de la zona y además, presencia de migrantes dentro del negocio de la minería ilegal y aseguró que quieren contener que esto se convierta en una guerra entre sectores.

A su turno, el director de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), Juan Carlos Reyes en diálogo con W Radio aseguró que este problema ha ido en aumento después de la pandemia y que se ha venido trabajando con el apoyo de la Policía Nacional y del Ejército haciendo operativos decomisando elementos y capturando a responsables de la extracción del oro y que debilitan la escarpa.

“Contaminación de la fuente hídrica y deterioro del recurso natural poniendo en riesgo la gente de la parte alta, debido a que la composición geológica de estos suelos en Bucaramanga es de una escarpa que es de bastante debilitamiento que puede poner en riesgo a la comunidad”, puntualizó el director.

Aseguró que hay que crear consciencia sobre el cuidado de los recursos hídricos y pidió que la comunidad siga denunciando para que se puedan realizar las capturas de quienes están afectando el medio ambiente.