“Sociedad no está preparada para una Rusia sin Putin”: Yan Rachinsky

Yan Rachinsky, director de Memorial, organización que recibió el Premio Nobel de la Paz el 2022, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre la muerte del líder opositor ruso Alexéi Navalni y de la guerra con Ucrania promovida por Vladímir Putin.

A propósito de la guerra en Europa, descartó rotundamente que Rusia vaya a entrar en un enfrentamiento directo con la OTAN.

“Esta guerra terminará si Putin reconoce que, en vez de aumentar la seguridad de Rusia, se empeora”, dijo.

Ante la posibilidad de que en el futuro Vladímir Putin no esté al mando del gobierno ruso, aseguró que ese proceso debe ser lento y no de un solo ‘golpe’, pues “la sociedad rusa no está preparada para hacer un cambio como ese”.

Por otro lado, aseguró que hay muy poca información sobre la muerte de Navalni, “pero viendo lo que existe es un asesinato”.

Además, mencionó que el líder opositor ruso era una persona de convicciones férreas, por lo que “tomó los riesgos de una forma consciente”.

