Putin es un asesino serial: exdiplomático ruso por aniversario de invasión rusa a Ucrania

La guerra en Ucrania cumple dos años con Rusia a la ofensiva en casi todos los sectores del frente, mientras Ucrania intenta compensar la falta de armamento occidental relevando al jefe de su Ejército, Valeri Zaluzhni, una maniobra de resultado incierto.

Si el primer aniversario de la contienda fue positivo para el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, el segundo llega lleno de dudas para Kiev, que ha decidido apostar por la “defensa estratégica” ante la superioridad enemiga en hombres y munición.

Para analizar el conflicto, en La W, con Julio Sánchez Cristo, habló Alexandre Melnik, exdiplomático ruso y profesor de geopolítica en la ICN Business School de Francia.

Al experto se le preguntó, inicialmente, si con las últimas noticias del conflicto, se podría decir que Rusia es el país que está ganando la campaña.

“No, de ninguna manera, no se puede hacer esa afirmación. Estamos en un instante en que no hay nada efectivo que se pueda concluir”, respondió el académico.

No obstante, el exdiplomático aseguró estar convencido de que “la guerra la ganará Ucrania porque está en juego el futuro de la democracia y de los valores occidentales”.

Sobre el panorama de la guerra en general, Alexandre Melnik expresó que se trata de un frente que “está completamente congelado”, ya que “ni Ucrania avanza, ni Rusia avanza”.

Así, subrayó que ahora “el reto es mantener el debido apoyo de occidente a Ucrania porque este país está convertido en el escudo protector de la democracia de Europa y del mundo occidental”.

Desde otro temario, se le preguntó qué se debe hacer para que la balanza en la campaña bélica se incline a favor de Ucrania: según Melnik, el apoyo de occidente es fundamental.

“Toca ser más firmes en la ayuda, tener una visión global de lo que está pasando. No es una visión solo occidental o eurocentrista, es entender que, si Rusia gana, Putin no se va a detener en las fronteras de Ucrania; el mundo ruso no tiene fronteras”.

Calificando, posteriormente, al presidente Vladímir Putin de “asesino serial”.

“ Hay que hacer entender al mundo y seguir insistiendo en que Putin es un asesino serial al que toca ganarle en el campo militar porque mientras siga en el poder y él siga llevando las riendas de Rusia, la guerra va a continuar”, puntualizó.

También se le planteó el concepto de ‘guerra eterna’ en donde ningún país pueda recuperar sus territorios y el conflicto se mantenga estático por más tiempo.

“Ese es el gran peligro, que esta se convierta en una guerra sin fin. El mundo debe entender que hay un riesgo para todos y por eso es urgente desbloquear la situación, brindarle a Ucrania todas las ayudas posibles y guardar en la mente al espíritu heroico del pueblo ucraniano, no por ellos sino por el mundo libre”. Dijo.

Finalmente, volvió a referirse al presidente ruso y dijo: “Vladímir Putin no es un hombre político, sino un criminal, debe ser juzgado como tal”.

