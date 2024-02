Once Caldas venció 2-0 a Millonarios y acrecenta el mal momento de los ‘Embajadores’

Millonarios vs Once Caldas. Foto: Colprensa/ Mariano Vimos

Un tanto del ecuatoriano Billy Arce y otro de Dayro Moreno dieron este miércoles 28 de febrero a Once Caldas un triunfo por 0-2 en su visita a Millonarios en partido de la novena jornada de la liga colombiana.

Millonarios vive un mal momento y acumula tres derrotas consecutivas en el Torneo Apertura.

El ‘Blanco Blanco’, campeón de la Copa Libertadores en 2004 y dirigido por Hernán Darío Herrera, volvió al triunfo tras haber perdido sus dos últimos partidos.

La anotación de Arce llegó al minuto 20 en un contragolpe en el que Moreno le filtró un pase letal al ecuatoriano, que venció la resistencia del portero Diego Novoa.

Millonarios tuvo muchas dificultades para crear peligro y se encontró con un rival muy bien parado en defensa, que apeló al contragolpe para tratar de hacer daño.

Moreno, entre tanto, anotó de penalti el 0-2 en el minuto 77 y llegó a 223 goles en la Liga colombiana, con lo que quedó a un tanto del récord histórico del torneo que está en manos del argentino Sergio Galván Rey.

Con este resultado, Once Caldas escaló al puesto 11, mientras que Millonarios, que arrancó el año como uno de los favoritos al título, cayó al lugar 13.

Crisis verdolaga

Atlético Nacional sigue ahondando su crisis y el pasado domingo cayó por 2-0 en su visita a La Equidad, que se llevó la victoria con un doblete del habilidoso Kevin Viveros, que fue la figura del partido.

El equipo de Medellín, dirigido de forma interina por Juan Camilo Pérez, acumula ya cinco partidos sin ganar en todos los torneos, de los cuales perdió cuatro -entre ellos la caída por 1-0 ante el Nacional paraguayo en la Copa Libertadores- y empató uno.

La Equidad, por su parte, es una de las revelaciones del torneo y ocupa el segundo lugar con 17 puntos, a tres unidades del líder Deportes Tolima.

Empate polémico

En uno de los partidos más entretenidos de lo que va del 2024, el Deportivo Pereira igualó 3-3 en casa con el campeón Junior, un partido que estuvo marcado por una decisión polémica del VAR en el tanto que anotó el ‘Tiburón’ en el tiempo de reposición y que supuso la igualdad final.

Los barranquilleros se fueron en ventaja con dos tantos de Deiber Caicedo y Didier Moreno en los primeros 35 minutos de partido, con lo que se estaban llevando un buen botín que les permitía salir de la mala racha de tres derrotas consecutivas.

Sin embargo, Pereira, entrenado por Leonel Álvarez, reaccionó en el segundo tiempo y, liderado por el experimentado Carlos Darwin Quintero, empató el partido.

Justamente Quintero anotó el 1-2 en el minuto 48, mientras que Jhonny Jordán igualó en el 53.

Pese a que el partido parecía cuesta arriba por la expulsión del defensa Santiago Aguilar, los ‘Matecañas’ completaron la remontada con una jugada genial de Quintero, que con un derechazo puso el 3-2.

No obstante, el Junior empató al minuto 101 en una jugada que causó polémica porque el VAR no anuló el tanto a pesar de que el goleador Carlos Bacca no tocó el balón en fuera de lugar, pero intentó jugar la pelota y distrajo a sus rivales para que Steven Rodríguez sentenciara el 3-3 definitivo.

América no levanta cabeza

Otro de los que vive un mal momento es América de Cali, que igualó con un tanto agónico en su visita al Jaguares y sigue estancado en el puesto 14 con nueve puntos, a cinco de Atlético Bucaramanga, que ocupa el octavo y último lugar que otorga cupo a los cuadrangulares semifinales.

Los ‘Felinos’ tomaron la ventaja al 84 con una anotación de Jaime Díaz, a pase de Elian Villanueva.

Cuando la derrota de los caleños, dirigidos por el venezolano César Farías, parecía consumada, el centrocampista Edwin Cardona sacó un fortísimo remate en un tiro libre que el portero Jhon Figueroa no pudo controlar y terminó mandando al fondo de la red el central Jhon García, para evitar una nueva derrota del América.