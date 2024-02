El exfutbolista Germán ‘Burrito’ González recordó sus mejores momentos en el Cúcuta

Germán ‘Burrito’ González es reconocido como uno de los futbolistas más icónicos del departamento de Norte de Santander, su carrera en el Cúcuta Deportivo es de grato recuerdo para el hincha ‘Motilón’ de antaño.

Además de jugar en Cúcuta Deportivo, el ‘Burrito’ se destacó en otros equipos, como el Deportivo Cali.

“La transferencia del Cúcuta al Cali fue de 500.000 pesos en 1967, en ese momento una casa en Cúcuta costaba 20.000 pesos”, contó el exjugado a Peláez y De Francisco en La W.

“Cleto Castillo me dijo que cobraban el 8%, yo no sabía de porcentajes, un compañero me explico cómo se hacía en Uruguay”, explicó el Burrito, quien en ese entonces desconocía sobre las prestaciones salariales que le correspondían como deportista profesional.

“Yo ganaba 250 pesos mensuales de sueldo, no me alcanzaba ni para el agua de panela, cada 15 días me pagaban 125 pesos, los foráneos cobraban 3.000 pesos de sueldo mensual, además de una prima”, narró González, quien se veía obligado, así como el resto del plantel, a buscar otro tipo de sustento.

De esta manera, estando el equipo en la ciudad fronteriza con Venezuela, sus jugadores aprovechaban para llevar bienes, conseguidos a menor valor en el vecino país, hacia el interior, durante cada partido.

“El sueldo lo cuadraba llevando maletines, 1200 me daban entre Castillo, Ayala, me daban maletines llenos de contrabando”, recordó el exdeportista.

“En Manizales decían: hoy juega Once Caldas contra el equipo contrabandista de Cúcuta, nos conocían porque llevábamos contrabando de la frontera”, referenció jocosamente, Germán ‘Burrito’ González.

