Investigan causas de la muerte de un bebé indígena de 5 meses en Pueblo Rico, Risaralda

Pereira

Muchas hipótesis han surgido durante los últimos días desde que se conoció del fallecimiento de Jhony Esteban Nequeta González, un bebé de 5 meses de nacido que falleció en el hospital de Pueblo Rico luego de registrar dos días con fiebre.

Aunque el menor fue llevado al centro asistencial, líderes del resguardo al que Gitó Dokabú, indicaron que sus padres no lo habían llevado en días anteriores por temor a que no lo atendieran, pues no contaban con el registro civil de nacimiento del bebé.

Según la gerente del hospital San Rafael, Luz Elena Vásquez, el menor no había sido registrado y que pese a que el médico certificó su fallecimiento por malaria, se están haciendo las investigaciones para conocer la verdadera causa de la muerte.

“Fue un parto por partera, no fue registrado jamás, tenía dos días de evolución con fiebre. En la inspección clínica el médico refiere que el niño presentaba unos abscesos en la piel, pero la causa de la muerte es desconocida hasta el momento aunque la dirección local por el interrogatorio que hace a los padres lo certifica como malaria, pero estamos a la espera de hacer el análisis de caso para revisar cuál fue la causa de la muerte de este bebé”, indicó.

Con este ya son 12 los casos de menores de 5 años que han fallecido en dos meses del 2024 en las zonas indígenas de Risaralda, la mayoría de ellos con diagnósticos de malaria y presuntas negligencias médicas en el hospital municipal.

Desde la comunidad indígena denunciaron que llevaron el cuerpo del bebé hasta el municipio de Apía para que realizaran la necropsia pero, presuntamente, la gerente Vásquez no habría aprobada dicho procedimiento.

Los habitantes de las comunidades indígenas han solicitado constantemente intervención de las autoridades de salud departamentales, para que se tenga un registro real de los fallecimientos contando a quienes pierden la vida dentro de las veredas, y se realicen los análisis y pruebas para conocer las causas de estas muertes.