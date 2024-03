Colombia tiene voluntad de avanzar por la paz: Ministro de Asuntos Exteriores de España

Cartagena

Un mensaje al gobierno colombiano envió el ministro de Asuntos Exteriores Unión Europea y Cooperación del Reino de España, José Manuel Albares Bueno, quien llegó al país a impulsar la agenda de paz y a ratificar el apoyo al proceso de paz que se adelanta con el ELN.

Desde Cartagena Albares Bueno aseguró que, el gobierno colombiano tiene voluntad real, genuina de avanzar por la paz.

“En Colombia he aprovechado para impulsar la agenda de paz, la agenda de paz del gobierno de Colombia. He tenido un encuentro tanto con mi colega el canciller colombiano, como con la jefa negociadora del gobierno de Colombia con el ELN, a ambos les he trasladado el apoyo de España a ese proceso de paz”, dijo el ministro de Asuntos Exteriores Unión Europea y Cooperación del Reino de España, quien se reunió con Vera Grabe, jefa de la delegación negociadora del gobierno colombiano con el ELN.

Aseveró, “España está al lado de Colombia, en lo que Colombia crea que podemos ser útil; España es un país acompañante de ese proceso de paz”.

“Nosotros apostamos por la paz y lo que he podido constatar es que el gobierno de Colombia tiene una voluntad real, genuina de avanzar por la paz; Colombia es un pueblo hermano y por lo tanto ofrecemos todo nuestro apoyo en ese dialogo con el ELN y por supuesto también tenemos importantes convenios de colaboración para luchar contra otro tipo de violencia que ya se enmarca dentro de lo que es el crimen organizado, contra todo lo que tiene que ver con el narcotráfico, con la trata de seres humanos. Colombia siempre nos va a tener a su lado”, puntualizó el ministro.

Albares Bueno quien participó de la conmemoración de los 20 años del Centro de Formación de la Cooperación Española, anunció una contribución de 10 millones de euros para combatir el cáncer de útero, en el marco del primer foro mundial de lucha contra el cáncer de utrero.

“Esta enfermedad que es una enfermedad mortal para las mujeres, el 85% de sus víctimas se encuentran en países de ingresos bajos, por eso hoy he anunciado una contribución de España de 10 millones de euro para combatir el cáncer de útero, para conseguir la formación y la prevención temprana, así como la vacunación contra el virus del papiloma humano”, dijo el ministro.

Insistió en que se tiene como objetivo erradicar esta forma de cáncer, “podemos hacerlo, y es algo que va a beneficiar y va a salvar cientos de miles de vida de mujeres, muy especialmente en sitios de renta baja, para que la desigualdad de género no se sume como ocurre con todas las crisis”.