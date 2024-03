“Es una pérdida de tiempo”: presidente Petro cuestionó creación del MinDeporte

En medio de la posesión de la ministra del Deporte, Luz Cristina López, el presidente Gustavo Petro cuestionó el funcionamiento y el objetivo de este Ministerio.

“Lo que yo encuentro en el Ministerio del Deporte actual es que hay gente que ha criticado que se haya convertido en Ministerio, yo no soy muy enemigo de esa tesis, Coldeportes a Ministerio, lo mismo que sucedió con Colciencias a Ministerio. No he visto exactamente la bondad de haber hecho eso, no lo encuentro, me parece que es más una pérdida de tiempo, pero así está la norma”, dijo el presidente.

De otra parte, el mandatario encomendó varias tareas a la nueva funcionaria, entre ellas, la educación deportiva.

“Entre más ladrillos se contraten, más corrupción hay, creemos que el deporte es el estadio, la infraestructura, pero no puede ser la prioridad”, agregó el mandatario.