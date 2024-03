Name pide a Petro respeto y que no haya “ofrecimientos” para aprobar reformas

Iván Name y Gustavo Petro | Fotos: Colprensa

Sigue la tensión entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y el presidente del Senado, Iván Name. Luego de que el jefe de Estado afirmara que Name no quiere que avance la reforma pensional, el congresista de Alianza Verde respondió haciendo un nuevo llamado al respeto por la independencia del legislativo.

El senador negó tener interés en enredar el trámite de los proyectos del Gobierno y dijo que lo que no debe ocurrir es que se repita la historia de la relación entre la Casa de Nariño y el Capitolio donde hay presiones, presuntamente burocráticas, que terminan interfiriendo en la aprobación de iniciativas.

“Pedimos independencia, respeto y ojalá que no haya intervención de otra rama ofreciendo, quitando o poniendo, como ha sido un sistema del modelo presidencial colombiano. Estaré vigilante también de eso y no lo hago en el tono de la amenaza”, precisó Name.

El presidente del Congreso también dijo que no ha acudido a ninguna estrategia para dilatar los tiempos y que, de hecho, estaría dispuesto a retirarse del cargo como cabeza de la Mesa Directiva que ocupa para expresar sus posiciones.

“De pronto dejo de serlo cualquier día porque, si me toca retirarme de ese lugar en el que me colocaron para defender desde la llanura mis convicciones, lo haré sin ningún tipo de limitaciones que me da la condición de ser presidente del Congreso”, agregó.

Finalmente, Name reiteró que no dejarán que haya interferencia de Petro en el trámite legislativo.

“La democracia de Colombia es imbatible, las columnas de este Capitolio no a las van a derribar, ni unos ni otros. Mi mensaje es primero, excusar que me hayan señalado de ser advenedizo, invasor y ser una obstrucción para el trámite de los procedimientos que nos corresponden. A este Congreso no le pesa una soga en el cuello del presidencialismo”, concluyó.