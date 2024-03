A Colombia llega regulación de cigarrillos electrónicos: Congreso y gremios se pronuncian

Este 7 de marzo de 2024 la Cámara de Representantes aprobó en cuarto y último debate el proyecto de ley que regula los vapeadores y cigarrillos electrónicos en Colombia, después de un largo camino que incluyó varios intentos fallidos hasta lograrlo.

Por esta razón, José David Namé, senador del Partido de La U y coautor de la iniciativa; y Marla Gutiérrez, directora ejecutiva de Alterprol, gremio que reúne a la Asociación de Empresas de Productos Alternativos Libres de Combustión, hablaron en La W, con Julio Sánchez Cristo, sobre el tema.

El senador del Partido de La U, José David Name, inició explicando que con esta ley no se quiere prohibir el producto.

“No estamos prohibiendo la comercialización y venta libre de esto”, dijo.

Sino que, “se prohíben tres puntos”:

“ No se le puede vender a los menores ningún producto de este tipo”

“No se pueden utilizar estos productos en espacios cerrados”

Y tercero, “hacer un control en la publicad que se le hace a estos productos en Colombia”, explicó el senador.

En materia de venta a menores, dijo que “había un vacío muy grande en la legislación y aquí la ley va directamente contra aquellos que no están formalizados, tenemos miedo a esos productos que vienen de contrabando, que no sabemos qué contienen, que tiene una cantidad de químicos, hay que trabajar mucho en esto”.

“Vapear o fumar cigarrillo electrónico hace tanto daño como fumar; no estamos prohibiendo estos productos porque al hacerlo lo van a consumir de contrabando, lo que hacemos es una regulación”, concluyó.

Por su parte, Marla Gutiérrez, directora ejecutiva de Alterprol, gremio que reúne a la Asociación de Empresas de Productos Alternativos Libres de Combustión dijo que con los legisladores se “ha conversado amablemente durante el trámite” de esa ley.

“Hemos sido enfáticos en una sola cosa es que la naturaleza del gremio nace con un enfoque de diferenciación, nosotros tratamos de que se pueda ser entendido por los legisladores de que la naturaleza del cigarrillo tradicional o combustible es diferente a la de los productos alternativos libres de combustión como serian los vapeadores”, dijo Gutierrez en su primer punto.

Explicó, además, estar de acuerdo con Name en materia de regulación, pues mencionó: “nos unimos en su momento al llamado de la regulación de esa categoría porque no la tenía, y esa regulación creemos que debía ser basada en un enfoque de reducción de riesgo y daño con base al principio de que no es lo mismo un cigarro combustible a productos que no tengan combustión”.

Sobre la protección a lo menores de edad con relación a estos artefactos dijo estar “completamente a favor, y como buenos ciudadanos corporativos tendremos que trabajar para que esta reglamentación pueda ser implementada por nuestras empresas”.

“Es un reto que asumimos con total transparencia para aparatamos a esta nueva realidad”, concluyó.

