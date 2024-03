En 2026 tenemos que volver a ganar: Petro insistió en la continuidad del progresismo

Desde el departamento de Nariño, el presidente Gustavo Petro habló de los avances de su Gobierno, pero también de todo el camino que falta por recorrer y de los proyectos que se deben implementar. Por eso, aseguró que espera que se siga con el progresismo para darle continuidad a la idea de cambio.

“(…) Para que tengamos claro hacia dónde vamos, no sólo en lo que queda de este Gobierno que, aún queda bastante, sino que es lo que hay que profundizar en el próximo gobierno, porque en el 2026 tenemos que volver a ganar”, dijo el mandatario.

El presidente insistió en que, el progresismo se fortalecerá y estará durante los próximos años en el poder logrando un cambio profundo.

“Ayer decían: ¡fuera Petro! - pues claro que voy a salir del Palacio de Nariño- si no me gusta ni cinco-, ni más faltaba que me voy a ir de ahí. Pero ojo, ahí llega la fuerza progresista a profundizar la democratización de Colombia, la posibilidad de la paz, ahí no podemos retroceder ni un paso. Ya cometí ese error en la ciudad de Bogotá (…), pero aquí no podemos cometer ese error, aquí tenemos que crecer aún más organizados y en números para que sea contundente el triunfo del pueblo. Gobernaron 200 años -nosotros llevamos dos - y miren los entuertos que nos toca arreglar de la vagabundería que han hecho del Gobierno Nacional”, agregó.

Sumado a esto, el presidente aseguró que, en las próximas elecciones, el pueblo no se puede equivocar porque se cometerían los mismos errores que se cometieron en Argentina con la llegada de “una Milei”.

“Una Milei como pasó en Argentina que parece loquita, que está muy bien que mire que chistes hace, una o un, y después llega con el azadón encima de la cabeza y la sierra eléctrica, aquí no volvemos a la esclavitud, aquí vive la democracia”, aseveró.

Finalmente, el mandatario aseguró que durante su Gobierno el mandato popular se respetará, no para “asustar a las Milei” sino para darle el lugar que merecen los colombianos”.