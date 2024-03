Los escalofriantes detalles del feminicidio de Laury Guzman tras captura de su expareja

Bucaramanga

En medio de una audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía dio a conocer detalles del feminicidio de Laury Yisel Guzmán Becerra, la joven de 21 años que fue asesinada dentro de un apartamento ubicado en la carrera 18 con calle 33 del centro de Bucaramanga.

El crimen que se conoció el pasado 27 de junio empezó a esclarecerse 10 meses después tras la captura en las últimas horas en Sincelejo, Sucre, de Jonathan David Montes Arrieta, expareja y jefe de la víctima, señalado como presunto feminicida de la mujer.

Según el fiscal del caso, las cámaras de seguridad y las versiones de los compañeros de trabajo con los que compartieron la noche del domingo 25 de junio del 2023 cuando fue vista con vida por última vez Laury Guzmán, fueron claves para entregar detalles de su muerte.

El dictamen que se reveló apunta a que la mujer, quien no accedió a sostener una relación con el presunto feminicida, fue golpeada, amordazada y estrangulada dentro de la habitación que tenía arrendada su exnovio.

“Asfixia mecánica por estrangulamiento, extensas áreas de hemorragia, signos de inmovilización, se halló como indicativo de inmovilización de Laury signos de defensa como lo fue fractura de uña artificial. Por ello Medicina Legal concluyó que la autopsia reveló signos de trauma en la cara, extremidades, tórax y espalda”, dijo el fiscal del caso.

Las razones que habrían motivado a la expareja de la víctima a asfixiarla después de una discusión al interior del apartamento 403 del edificio ubicado en el centro de la ciudad, serían los celos y la obsesión que tenía por la mujer a quién celaba con algunos hombres que llegaban al local de ropa en donde ambos trabajaban a descargar mercancía.

“La intensión no es otra cosa que el dolo y lo que motivó a quitarle la vida a una mujer de escasos 21 años. Un carácter dominante, si no es para mí no es para nadie, yo no la comparto, por eso la mato”, agregó el fiscal en medio de la narración de los hechos.

A Jonathan David Montes Arrieta se le imputó el delito de feminicidio agravado por el crimen de la joven, oriunda de la Jagüa de Ibirico, Cesar, con quien sostuvo una corta relación de 4 meses.

En los vídeos de las cámaras de seguridad que fueron revelados en la audiencia se ve el momento cuando ambos, Laury y Jonathan entran al apartamento y un día después, su expareja sale sin ella y huye de Bucaramanga a Sincelejo en donde se escondió estos 10 meses en la vivienda de su mamá.

Con este material probatorio es que la Fiscalía ha solicitado medida de aseguramiento para el hombre de 30 años.