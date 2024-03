“No puedo obligar a los congresistas a hacer quórum”: Iván Name sobre reforma pensional

Sigue la controversia entre el presidente del Senado, Iván Name, y el presidente de la República, Gustavo Petro, por cuenta del trámite de la reforma pensional, que está en el límite del tiempo para ser aprobada en el Congreso.

A la iniciativa le faltan tres debates, que deben estar listos a más tardar el próximo 20 de junio y lleva dos semanas en el orden del día de la Plenaria del Senado, sin que haya podido arrancar la votación por falta de quórum.

Ante esa situación, La W consultó al senador Name, quien reiteró que no tiene ningún interés en enredar el proyecto y le dijo al Gobierno que no puede obligar a los senadores a asistir a las sesiones.

“Ese no es mi estilo y hacerlo de esa manera tendría consecuencias disciplinarias. Hemos tenido dificultad para la conformación del quórum para el tratamiento y votación de los impedimentos, pero espero que se resuelva pronto. No puedo entrar a obligar a los congresistas que no quieran hacer el quórum, sino convocar las sesiones para el estudio de la reforma pensional, de tal manera que no acepto ese tipo de señalamientos de que aquí hay un trato inadecuado institucionalmente”, precisó Name.

El congresista de Alianza Verde insistió además en que se debe respetar la independencia de las Ramas del Poder Público y en que no debe haber presiones al Legislativo.

“Esperamos que no tengan interferencias en el viejo modelo presidencialista de colocarle una soga en el cuello al Congreso para que termine haciendo lo que el Ejecutivo propone. Queremos estudiar las reformas y ver cuáles convienen al país y cuáles no. Sería inaceptable que este Gobierno, que tanto siempre pidió independencia, autonomía, claridad y transparencia, vaya a tener un manejo equivocado en su relación con el Congreso”, agregó.