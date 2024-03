‘Espartanos’ se levantan temporalmente de la mesa de diálogos, pero mantienen tregua

Los líderes de la banda argumentaron que mantendrán su posición hasta tanto el gobierno Nacional no atienda sus reclamos. Foto: W Radio.

Luego de que distintos sectores advirtieran sobre la posible ruptura de los diálogos de paz en Buenaventura, a raíz del comunicado donde la banda delincuencial ‘Los Espartanos’, anunció que se levantó de la mesa sociojurídica, esta señaló que se trata de una decisión temporal.

Los líderes de la banda argumentaron que mantendrán su posición hasta tanto el gobierno Nacional no atienda sus reclamos sobre la ausencia del marco jurídico, las presuntas alianzas de sus rivales ‘Los Shottas’ con otras estructuras y el supuesto mal proceder de la Fiscalía y la Policía. No obstante, se comprometieron a no generar ningún tipo de violencia que afecte a la ciudadanía.

“Los actos de violencia dentro de la ciudad siguen siendo para nosotros repudiables en su totalidad, nuestro principal interés es construir una paz verdadera y duradera, es para nosotros un compromiso permanente con la ciudad, nuestras familias y nosotros mismos”, detalla el comunicado.

La decisión de mantener la tregua de no agresión entre las bandas, fue recibida con optimismo por Alejandro Ocampo, delegado del Gobierno en la mesa de negociación de Buenaventura.