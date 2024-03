Fuerza Ciudadana no perderá las curules que ya ha ganado

Luego de conocerse que el Consejo de Estado anuló la Personería Jurídica del Partido Fuerza Ciudadana, creado por Carlos Caicedo Omar, surgen muchos interrogantes sobre la situación de los actuales miembros de dicho partido y el futuro político de los mismos.

Según lo manifestado por Ximena Echavarría, la abogada que está detrás de la demanda en entrevista para la W Radio, las curules que ya tiene este partido no serán anuladas, es decir que continúa su ejercicio el Gobernador del Magdalena, Rafael Martínez, la representante a la Cámara, Ingrit Aguirre entre otros; sin embargo, con esta decisión podrán acceder a nuevos candidatos en un futuro.

“Los que están electos no ocurre nada, lo que sí es que el partido se excluye, del registro único de partidos políticos del Consejo de Estado. Los electos pueden adherirse a otros movimientos y hacer bancada, quedan con una especie de libertad”, dijo Ximena Echavarría Cardona, abogada demandante.

Por otro lado, el partido Fuerza Ciudadana con esta decisión pierde su financiación estatal a la que tienen los partidos con personería jurídica, según Echavarría es un logro importante porque muchas veces esos dineros no son empleados como debe ser.

“La bolsa general para partidos en Colombia está en 75 mil millones de pesos, no ha salido aún o no conozco la resolución de recursos de funcionamiento de este año, entonces no sé en cuanto quedaría”, precisó la jurista.

Sobre el fallo, el partido tendrá la oportunidad de apelar la decisión.