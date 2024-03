Gobierno insiste en gestores de convivencia para contrarrestar inseguridad en el país

En medio de la presentación de la encuesta colaborativa del Ministerio del Interior, la firma encuestadora Cifras y Conceptos y la Universidad Industrial de Santander, que reveló los comportamientos en seguridad y convivencia en el país, el jefe de la cartera política, Luis Fernando Velasco, insistió en la idea que ha propuesto el presidente Gustavo Petro en varias ocasiones que plantea contar con la presencia de gestores de paz y convivencia para brindar mayor seguridad a los colombianos.

“Este Ministerio tiene que hacer un trabajo con las autoridades locales, con las autoridades civiles y con la Policía, especialmente en temas de seguridad”, dijo.

Al tiempo, añadió que se “tiene una herramienta muy poderosa que además la estamos iniciando, que son los gestores de convivencia. Los ciudadanos no solo están pendientes de los delitos, sino todo lo que afecta su tranquilidad. O sea, algo que afecta la tranquilidad es inseguridad: ¿qué afecta la tranquilidad de un ciudadano? Que lo roben. Pero va a comenzar a sorprendernos saber que, en conjunto, lo que más afecta a la tranquilidad los ciudadanos es el mal comportamiento de otros ciudadanos; la convivencia ciudadana es fundamental”, agregó el ministro.

Incluso, el presidente Gustavo Petro en su última intervención en Antioquia aseguró que la Policía debe instruir nuevos gestores de convivencia para que ayuden a contrarrestar esta problemática.

“Le hemos dicho a la Policía que tiene que construir un equipo que ya no es las grandes armas, miles de hombres y mujeres, y vamos a poner miles de gestores de paz, que fue una experiencia bogotana muy hermosa y que queremos volver nacional para que ayude a solucionar esos problemas de convivencia para que nos ayude a impedir que entre los vecinos se ataquen, y para que nos ayude, fundamentalmente, a que la mujer y el menor de edad no sean víctimas del miedo, no sean víctimas del golpe, no sean víctimas de la violencia”, aseguró el jefe de Estado.

Así las cosas, el Ministerio del Interior convocará a, aproximadamente, 153 equipos de convivencia en todo el país, para trabajar con ellos una política pública de convivencia y seguridad ciudadana, enfocada a las relaciones entre ciudadanos y las relaciones entre instituciones, con enfoque territorial, de género y diferencial.

Además, a la fecha, el Ministerio capacita en todo el país a las autoridades locales y departamentales para la formulación de Planes Integrales de Convivencia y Seguridad Ciudadana, también asesora a alcaldías y gobernaciones para que busquen con el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon) aportes para los Centros de Convivencia.