Lista con todas las películas ganadoras de los Premios Óscar 2024

Este domingo 10 de marzo se llevó a cabo una de las noches más importantes para el séptimo arte a nivel global, la gala de los Premios Óscar en su edición número 96, que fue celebrada en el Teatro Dolby en Ovation Hollywood, Los Ángeles, Estados Unidos, mismo escenario que ha albergado los premios desde 2001.

La lista de nominaciones a los Premios Óscar, anunciada por los actores Zazie Beetz y Jack Quaid, fue liderada por ‘Oppenheimer’ con 13, seguida por ‘Poor Things’ con 11 y ‘Killers of the Flower Moon’ con 10.

En la categoría de Mejor Película, fueron seleccionadas las cintas ‘Oppenheimer’, ‘Poor Things’ y ‘Barbie’, como se había anticipado, las cuales competirán con otros siete títulos más: ‘Killers of the Flower Moon’, ‘American Fiction’, ‘Anatomy of a Fall’, ‘Maestro’, ‘Past Lives’, ‘The Holdovers’ y ‘The zone of interest’.

Lista de ganadores de los Premios Óscar 2024