La mitad de los senadores de la Comisión Séptima pide hundir la reforma a la salud

Siete de los catorce senadores de la Comisión Séptima del Senado de la República firmaron una ponencia pidiendo el archivo del proyecto de reforma a la salud presentado por el Gobierno Nacional.

Los parlamentarios de los partidos Conservador, Liberal, Centro Democrático, ASI y Colombia Justa Libres manifestaron que el proyecto es regresivo, carece de un aval fiscal, “no garantiza la transparencia en el manejo de los recursos” y “no representa un consenso nacional”.

“No acompañaremos una reforma que no reconoce los logros del sistema de salud, que es uno de los mejores de Latinoamérica, no acompañamos una reforma que no pone en primer lugar el bienestar de la población y sí pone en peligro la vida y salud de millones de colombianos”, señalan los firmantes.

Los congresistas que suscribieron la ponencia negativa contra la reforma a la salud fueron: Miguel Ángel Pinto, Berenice Bedoya, Lorena Ríos, Nadia Blel, José Alfredo Marín, Alirio Barrera y Honorio Henríquez.