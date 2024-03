Taxistas bloquean vías en Santa Marta por levantar pico y placa de carros particulares

Santa Marta

Un grupo considerable de taxistas bloqueó por varias horas la Troncal del Caribe a la altura del barrio La Lucha, y el sector de Mamatoco en cercanías a la Quinta de San Pedro Alejandrino, esto como protesta al levantamiento del pico y placa para carros particulares en Santa Marta, anunciado por la Alcaldía Distrital.

Aseguran que es necesaria la medida, esto con el fin de descongestionar la ciudad, disminuir la contaminación y mejorar el tráfico vehicular, especialmente en horas de más flujo vehicular. “El pico y placa fue pensada en la movilidad, entre más días, más carros, y hay vehículos con matrículas de otras ciudades”, dijo Abel Martínez, representante de los taxistas.

Por su parte el secretario de movilidad de Santa Marta, Fidel Castro dijo que la medida es transitoria teniendo en cuenta que es necesario actualizar e implementar una nueva estrategia “el mismo decreto establece que la medida que estaba no tenía fecha de terminación lo cual por ley no debe ser, como no tenía término estamos corrigiendo y aprovechamos hacer los ajustes correspondientes”, aseguró el funcionario.

Para hoy se tiene programada una reunión con el gremio de taxistas para socializar la medida y establecer los beneficios para la comunidad samaria en general.