Video: juez ordenó bloquear el micrófono de Álvaro Uribe Vélez

La juez 26 de Conocimiento de Bogotá pidió bloquear el micrófono del exsenador Álvaro Uribe Vélez por considerar que no estaba interviniendo únicamente sobre la providencia con la que negó la solicitud de nulidad que hizo el abogado de la defensa, Jaime Lombana.

Este momento se vivió en medio de la audiencia virtual que se realizó este miércoles en el marco del proceso contra el expresidente por los delitos de injuria y calumnia cometidos contra el periodista Daniel Coronell, el 6 de abril de 2017, cuando lo tildó de narcotraficante.

El exsenador quiso ejercer su defensa material en medio de la sustentación de la apelación que hizo su abogado defensor durante la diligencia.

Uribe Vélez consideró que no fue justa la decisión de la juez ni tampoco la postura del delegado de la Fiscalía, sobre la retractación que hizo, tras haber publicado en la red social de X (antes Twitter), “entonces Daniel Coronel debe someterse a la JEP para que confiese su delito de narcotráfico”.

Según dijo ni la juez ni el fiscal, tuvieron en cuenta la causa de dicha publicación ni tampoco de las reacciones posteriores.

“Yo sí me duelo que cuando yo querello (sic) nada es importante (…), no me ha ocurrido solamente con la supuesta víctima de este caso sino con muchas personas”, afirmó.

Luego intervino la abogada Ángela María Buitrago, representante legal de la víctima el periodista Daniel Coronell.

Justo en ese momento el expresidente quiso hablar nuevamente en la diligencia virtual y la juez consideró que no era procedente y que debían cumplirse las normas.

“Con el mayor respeto, no se puede intervenir en un momento procesal” y ordenó bloquear el micrófono del exsenador que fue silenciado inmediatamente.

Uribe Vélez, consideraba como un irrespeto lo que estaba sucediendo en la diligencia además de expresar que fue injusta la postura de la Fiscalía y de la juez.

Al término de la audiencia que duró tres horas y cuatro minutos, la juez aseguró que admira y respeta al exsenador Álvaro Uribe Vélez y al periodista Daniel Coronell.