Audios son cortina de humo de Julián Galvis para desviar corrupción en CCT: revisor fiscal

Jorge Puin aseguró que ha venido advirtiendo irregularidades en la Cámara de Comercio de Tunja (CCT) desde antes que se conociera un supuesto audio donde él pide las preguntas para los candidatos de un debate electoral.

Según el presidente de la Cámara de Comercio de Tunja, Julián Galvis, el revisor fiscal Jorge Puin intentó filtrar las preguntas de un debate electoral de la Cámara a algunos políticos en Miraflores, Boyacá. Galvis dice que por esto Puin “inventó” denuncias de corrupción.

“Así yo haya fallado en la terminación del contrato del revisor fiscal, no me arrepiento, porque lo único que está Cámara hizo fue salvaguardar la democracia en un municipio como Miraflores (...) una persona con esas calidades, que hizo lo que hizo, no merece estar en la Cámara de Comercio”, aseguró Galvis.

Por su parte, el revisor fiscal Jorge Puin aseguró que “los audios son cortinas de humo” y negó que hubiese favorecido a algún político, agregando que Julián Galvis quiere desviar la atención sobre las graves denuncias de corrupción en su contra, por lo que pidió que las autoridades investiguen sus informes y pruebas.

“El audio tiene como único propósito deslegitimar las denuncias que se vienen presentando y poner una cortina de humo frente a las verdaderas irregularidades que se están cometiendo al interior de la entidad. Se trata de un audio que tiene más de 7 u 8 versiones, es un audio completamente alterado que no corresponde a la realidad. Iniciaré las acciones legales y penales contra el señor Galvis”, dijo.

Añadiendo también: “no envié ningún tipo de información ni favorecí a ningún candidato, ni en Miraflores ni en ningún municipio de Boyacá o del país. No existe ningún tipo de reserva sobre esta información. La ley y la Procuraduría establecen que los revisores fiscales no son sujetos de participación en política porque se trata de tipología para servidores públicos y el revisor fiscal no es un servidor público. Él presidente ejecutivo no tenía la competencia para remover al revisor fiscal. Dejo en manos de las autoridades competentes como la Fiscalía General, la Superintendencia de Sociedades y la Contraloría, que revisen esta situación. El verdadero problema son las irregularidades que se están presentando al interior de la Cámara de Comercio de Tunja”, aseguró Jorge Puin.

Conozca los detalles en Sigue La W: