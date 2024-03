“Al menos” 24 niños murieron por desnutrición en la Franja de Gaza, dice Bruselas

La Comisión Europea tiene “indicios muy fuertes” de que hay “bolsas de hambruna” en Gaza y sostiene que “al menos dos docenas” de niños han muerto por malnutrición en la Franja, donde el Ejecutivo comunitario urge a Israel a permitir la entrada de más ayuda humanitaria.

“Sí, hay riesgo de hambruna. Tenemos indicios muy fuertes de que hay bolsas de hambruna. Al menos dos docenas de niños han muerto de malnutrición”, dijo este jueves 14 de marzo el comisario europeo de Gestión de Crisis, Janez Lenarcic, en una charla con EFE y otros medios de comunicación.

Lenarcic subrayó que la ONU estima que hay 500.000 personas en riesgo de hambruna en Gaza.

“Lo más fácil y lo más eficiente es que Israel abra más puntos de paso por tierra, que permitan más camiones en Gaza”, dijo el comisario, quien llamó a respetar un alto el fuego o una pausa humanitaria porque ayudar “es difícil cuando hay bombas y cohetes cayendo del cielo”.

El comisario señaló que los ataques de Hamas fueron “puro terrorismo, no resistencia”, reiteró la condena de la UE a los atentados y recordó que ese grupo islamista está en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea, pero criticó también la respuesta de Israel.

“No es terrorismo, son operaciones militares. Pero las operaciones militares tienen que hacerse respetando el Derecho Internacional Humanitario (...) y no es el caso”, dijo Lenarcic, quien consideró que Israel no está respondiendo con proporcionalidad y calificó la situación de “dramática y catastrófica” tras cinco meses de conflicto.

La ayuda por mar que se intenta hacer llegar a Gaza, con un primer navío con 200 toneladas de carga y otro con más mercancía a punto de zarpar, está lejos de ser suficiente y tampoco bastará cuando EE. UU. habilite en abril un puerto temporal que permita el envío de “miles de toneladas por semana”.

“Un camión lleva unas 20 toneladas. Deberíamos tener 500 camiones diarios”, dijo el comisario de Gestión de Crisis, quien no se cerró a que la Unión Europea envíe también ayuda por aire, como hacen ya algunos Estados miembros, si Israel no facilita más accesos por tierra, que es “lo más fácil, eficiente y barato”.

En positivo, Lenarcic subrayó que el martes pasado se permitió que un convoy llegara por primera vez al norte de la Franja y confió en que la ruta pueda seguir abierta.

UNRWA

El comisario esloveno dijo que la Comisión Europea se toma “muy en serio” las acusaciones israelíes de presunta implicación de miembros de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) vertidas por el Gobierno de Benjamin Netanyahu, pero valoró también la reacción “rápida y apropiada” de la entidad.

“Si se demuestran verdaderas, no significa que UNRWA sea el actor malo. Tiene que haber responsabilidades individuales, no colectivas”, dijo el comisario, quien precisó que ni él ni ningún miembro de la Comisión Europea ha visto pruebas que sostengan las acusaciones de Israel.

En cuanto a la resolución del conflicto y la estabilización de la región, Lenarcic señaló que “no parece que este gobierno de Israel tenga ningún plan coherente a largo plazo, pero más allá de ese gobierno” hay un consenso internacional sobre “una solución de dos Estados”, posición que defiende oficialmente la UE.

Foro humanitario

El comisario hizo esas declaraciones en vísperas de la tercera edición del Foro Humanitario Europeo, que tendrá lugar en Bruselas los próximos lunes y martes, en el que la Comisión espera que se superen los 8.400 millones de euros de ayuda prometidos en 2022.

“En todo caso, es totalmente inadecuada vistas las necesidades”, dijo.

Lenarcic lamentó que el número de donantes sea muy reducido, con Estados Unidos, Alemania y la Comisión Europea responsables del 60 % del total de la ayuda mundial.

Recordó que todos los Estados miembros de la UE se han comprometido a destinar el 0,07 % del PIB a ayuda humanitaria -un 10 % del 0,7 % para ayuda al desarrollo-, pero sólo cuatro han superado ese umbral (Alemania, Suecia, Países Bajos y Francia).

“España ha puesto este objetivo en su ley, lo ha hecho legalmente vinculante para 2030. Es un buen ejemplo que espero que otros sigan”, dijo el comisario.

Lenarcic también avanzó que la Comisión Europea apoyará la creación de un organismo “creíble e independiente” que pueda vigilar e informar sobre las violaciones del Derecho humanitario, que cada vez son más frecuentes en el mundo.

“Lo financiaremos, pero no le pondremos ninguna correa. No será parte de la Comisión en ningún caso. Mandaremos el cheque y no haremos preguntas, más allá de auditar las cuentas” para que sea “inmune ante cualquier politización”, señaló.